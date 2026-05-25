Policiais estão nas ruas desde a madrugada desta segunda-feira (25) - Reprodução / PMERJ

Policiais estão nas ruas desde a madrugada desta segunda-feira (25)Reprodução / PMERJ

Publicado 25/05/2026 07:31 | Atualizado 25/05/2026 12:34

Rio – A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (25), uma operação para combater o tráfico de drogas, reprimir os roubos de cargas e veículos, e retirar barricadas na comunidade da Serrinha, em Madureira, e no Morro da Primavera, em Cavalcanti, ambos na Zona Norte.



De acordo com a corporação, a ação é feita pelos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio do Bope e do Grupamento de Ações de Salvamento e Resgate.

Até o momento, quatro motocicletas e um carro roubados foram recuperados. A ação permanece em andamento.



Em nota, a Secretaria de Educação (SME) informou que quatro escolas próximas à Serrinha foram impactadas. Já a pasta de Saúde afirmou (SMS) que uma UPA precisou fechar, mas avalia a reabertura em algumas horas.