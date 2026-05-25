Policiais estão nas ruas desde a madrugada desta segunda-feira (25)Reprodução / PMERJ
PM faz operação na Serrinha e Primavera para retirar barricadas
Quatro escolas e uma UPA precisaram fechar
Suspeito fica em estado grave após colidir com viatura da PM durante fuga em Vaz Lobo
Avenida Ministro Edgard Romero chegou a ficar interditada por 1hora
Defensoria afirma que prisão de mulher que visitava filho em penitenciária é ilegal
Órgão destacou que Paula Santanna de Oliveira já cumpriu a pena
Jairinho dispensa equipe de defesa após início do julgamento do caso Henry Borel
Apenas um advogado, que sofreu um infarto no último sábado (23), continua no processo. MPRJ pediu transferência do ex-vereador para Bangu 1
Bebê de 1 ano baleado em confronto entre criminosos recebe alta
Criança foi atingida em Costa Barros no último dia 20
Caso Henry Borel: Pai do menino pede 'condenação exemplar' antes de novo júri
Defesa de Jairinho deve pedir outro adiamento da sessão
Operação resulta no resgate de 20 pássaros colocados para venda clandestina na Tijuca
Aves tinham sinais de maus-tratos e seriam comercializadas por até R$ 180
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