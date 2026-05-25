Luan Vitor França de Medeiros foi preso por agentes da DRE-CAP - Reprodução

Luan Vitor França de Medeiros foi preso por agentes da DRE-CAPReprodução

Publicado 25/05/2026 09:44

Rio - Luan Vitor França de Medeiros, apontado como operador financeiro do Terceiro Comando Puro, foi preso em flagrante, na noite deste domingo (24), dentro de um restaurante de luxo, em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Segundo as investigações, ele movimentou e lavou ao menos R$ 5 milhões para a facção.

Apurações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) identificaram que o homem usava as redes sociais para divulgar plataformas clandestinas de apostas e jogos de azar, promovendo a captação de usuários e a movimentação de dinheiro por meio do ambiente digital.

De acordo com a especializada, Luan tinha papel estratégico na ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas, utilizando a projeção nas redes para dar a aparência de atividade econômica lícita e lavar recursos da facção.



Ele foi preso em flagrante por associação para o tráfico de drogas, contravenção penal relacionada a jogos de azar e induzimento à especulação - crime caracterizado por induzir pessoas, explorando a inexperiência ou vulnerabilidade, a participar de apostas e operações financeiras com elevado potencial de prejuízo.



Na ação, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos que passarão por uma perícia para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos no esquema.