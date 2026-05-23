Bebê foi transferido para enfermaria do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo - Érica Martin/ Arquivo Agência O Dia

Bebê foi transferido para enfermaria do Hospital Albert Schweitzer, em RealengoÉrica Martin/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 23/05/2026 14:44

Rio - O bebê de um ano baleado durante um tiroteio entre criminosos em Costa Barros , na Zona Norte do Rio, foi transferido do CTI pediátrico do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, para a enfermaria. De acordo com o boletim médico divulgado pela direção da unidade neste sábado (23), N.B.S. apresenta quadro de saúde estável.

A criança foi atingida no fim da tarde de quarta-feira (20), quando estava com a avó e acabou ficando no meio do fogo cruzado. Na região, traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) trocaram tiros por causa de uma disputa territorial. Ainda no mesmo dia, o bebê passou por uma cirurgia para a retirada do projétil que ficou alojado nas costas, região onde foi ferido.



Na mesma ocorrência, a avó da criança, que o carregava no colo, também ficou ferida, assim como outra mulher. Gabriel Silva do Nascimento, de 27 anos, também foi baleado e morreu. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a possível ligação dele com a disputa entre os criminosos.

O bebê de um ano atingido nas costas é a sétima criança baleada na Região Metropolitana em 2026 – duas delas morreram. Entre as vítimas registradas este ano, quatro foram atingidas em disputas entre grupos armados: todas sobreviveram.



Número de baleados em disputas mais que dobrou em 2026, aponta Fogo Cruzado



Mesmo com a queda no número de tiroteios envolvendo disputas entre grupos armados, o número de pessoas baleadas nesses confrontos mais que dobrou na Região Metropolitana em 2026. Ao todo, 119 pessoas foram atingidas entre 1º de janeiro e 20 de maio deste ano, um aumento de 129% em relação ao mesmo período de 2025, quando 52 pessoas foram baleadas, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado.



Apesar disso, o número de tiroteios envolvendo disputas entre grupos armados apresentou queda de 24%, passando de 101 registros no mesmo período de 2025 para 77 este ano. Os dados indicam que, apesar da redução no número de confrontos deste tipo, a quantidade de vítimas segue maior em 2026.



A Zona Norte, onde ocorreu o tiroteio de quarta-feira, concentrou a maioria dos casos envolvendo disputas entre grupos armados este ano. Foram 24 tiroteios, com 38 baleados no total.



Zona Norte: 24 tiroteios, 16 mortos e 22 feridos

Zona Oeste: 20 tiroteios, 23 mortos e 14 feridos

Zona Sudoeste: 16 tiroteios, 12 mortos e 9 feridos

Leste Metropolitano: 10 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos

Baixada Fluminense: 6 tiroteios, 13 mortos e 2 feridos

Centro (Capital): 1 tiroteio, 2 mortos e 2 feridos

Zona Sul: sem tiroteios envolvendo disputas entre grupos armados