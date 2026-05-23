Rio - O bebê de um ano baleado durante um tiroteio entre criminosos em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, foi transferido do CTI pediátrico do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, para a enfermaria. De acordo com o boletim médico divulgado pela direção da unidade neste sábado (23), N.B.S. apresenta quadro de saúde estável.
A criança foi atingida no fim da tarde de quarta-feira (20), quando estava com a avó e acabou ficando no meio do fogo cruzado. Na região, traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) trocaram tiros por causa de uma disputa territorial. Ainda no mesmo dia, o bebê passou por uma cirurgia para a retirada do projétil que ficou alojado nas costas, região onde foi ferido.
Na mesma ocorrência, a avó da criança, que o carregava no colo, também ficou ferida, assim como outra mulher. Gabriel Silva do Nascimento, de 27 anos, também foi baleado e morreu. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a possível ligação dele com a disputa entre os criminosos.
O bebê de um ano atingido nas costas é a sétima criança baleada na Região Metropolitana em 2026 – duas delas morreram. Entre as vítimas registradas este ano, quatro foram atingidas em disputas entre grupos armados: todas sobreviveram.
Número de baleados em disputas mais que dobrou em 2026, aponta Fogo Cruzado
Mesmo com a queda no número de tiroteios envolvendo disputas entre grupos armados, o número de pessoas baleadas nesses confrontos mais que dobrou na Região Metropolitana em 2026. Ao todo, 119 pessoas foram atingidas entre 1º de janeiro e 20 de maio deste ano, um aumento de 129% em relação ao mesmo período de 2025, quando 52 pessoas foram baleadas, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado.
Apesar disso, o número de tiroteios envolvendo disputas entre grupos armados apresentou queda de 24%, passando de 101 registros no mesmo período de 2025 para 77 este ano. Os dados indicam que, apesar da redução no número de confrontos deste tipo, a quantidade de vítimas segue maior em 2026.
A Zona Norte, onde ocorreu o tiroteio de quarta-feira, concentrou a maioria dos casos envolvendo disputas entre grupos armados este ano. Foram 24 tiroteios, com 38 baleados no total.
Zona Norte: 24 tiroteios, 16 mortos e 22 feridos Zona Oeste: 20 tiroteios, 23 mortos e 14 feridos Zona Sudoeste: 16 tiroteios, 12 mortos e 9 feridos Leste Metropolitano: 10 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos Baixada Fluminense: 6 tiroteios, 13 mortos e 2 feridos Centro (Capital): 1 tiroteio, 2 mortos e 2 feridos Zona Sul: sem tiroteios envolvendo disputas entre grupos armados
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