Câmera flagrou momento que idoso roubou celular em Ipanema, na Zona Sulfotos: Divulgação/Força Municipal

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Rio - Um idoso acabou preso na noite de sexta-feira (22), no Centro do Rio, após furtar um celular dentro de uma loja em Ipanema, na Zona Sul. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento em que o homem, usando uma camiseta de time, finge observar os produtos. Havia outras duas pessoas no local e, quando elas se distraem, o idoso age rapidamente, atravessa o balcão, pega o aparelho e o coloca no bolso. Em seguida, ele deixa a loja.
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Celular furtado e roupas usadas no crime foram apreendidos - Divulgação/Força Municipal
Força Municipal prendeu idoso após furto de celular em Ipanema, na Zona Sul - Divulgação/Força Municipal
Veja o vídeo abaixo:

Ao perceber que o celular havia desaparecido, o dono do aparelho, também um idoso, comunicou o fato à família, que analisou as imagens das câmeras de segurança e identificou o furto. O filho da vítima rastreou a localização do celular e percebeu que o aparelho estava próximo ao Centro do Rio. Ele acionou uma equipe da Força Municipal que realizava patrulhamento na Avenida Presidente Vargas para pedir ajuda.

Com o auxílio do sistema de rastreamento, os agentes iniciaram buscas na região da Uruguaiana. Em um primeiro momento, o sinal indicava a área comercial da região, mas depois foi atualizado para a Avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Rua Regente Feijó.

Durante as buscas, os agentes localizaram um homem com características semelhantes às registradas pelas câmeras de segurança em um bar próximo à 4ª DP (Presidente Vargas). Na abordagem, a equipe encontrou o celular furtado dentro da mochila do idoso, além das roupas usadas no momento do crime.

O aparelho estava envolvido em embalagens aluminizadas de produtos alimentícios, utilizadas para dificultar o rastreamento do dispositivo. O telefone passou a emitir sinais sonoros após um acionamento remoto feito pela vítima, confirmando que se tratava do aparelho furtado.

O celular foi recuperado e a ocorrência registrada na 4ª DP.