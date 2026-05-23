Câmera flagrou momento que idoso roubou celular em Ipanema, na Zona Sulfotos: Divulgação/Força Municipal
Câmera de segurança flagra idoso furtando celular em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na tarde da última sexta-feira (22).— Jornal O Dia (@jornalodia) May 23, 2026
Crédito: Divulgação pic.twitter.com/9s4gGiBKn3
Ao perceber que o celular havia desaparecido, o dono do aparelho, também um idoso, comunicou o fato à família, que analisou as imagens das câmeras de segurança e identificou o furto. O filho da vítima rastreou a localização do celular e percebeu que o aparelho estava próximo ao Centro do Rio. Ele acionou uma equipe da Força Municipal que realizava patrulhamento na Avenida Presidente Vargas para pedir ajuda.
Com o auxílio do sistema de rastreamento, os agentes iniciaram buscas na região da Uruguaiana. Em um primeiro momento, o sinal indicava a área comercial da região, mas depois foi atualizado para a Avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Rua Regente Feijó.
Durante as buscas, os agentes localizaram um homem com características semelhantes às registradas pelas câmeras de segurança em um bar próximo à 4ª DP (Presidente Vargas). Na abordagem, a equipe encontrou o celular furtado dentro da mochila do idoso, além das roupas usadas no momento do crime.
O aparelho estava envolvido em embalagens aluminizadas de produtos alimentícios, utilizadas para dificultar o rastreamento do dispositivo. O telefone passou a emitir sinais sonoros após um acionamento remoto feito pela vítima, confirmando que se tratava do aparelho furtado.
O celular foi recuperado e a ocorrência registrada na 4ª DP.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.