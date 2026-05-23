Câmera flagrou momento que idoso roubou celular em Ipanema, na Zona Sul - fotos: Divulgação/Força Municipal

Câmera flagrou momento que idoso roubou celular em Ipanema, na Zona Sulfotos: Divulgação/Força Municipal

Publicado 23/05/2026 12:53

Rio - Um idoso acabou preso na noite de sexta-feira (22), no Centro do Rio, após furtar um celular dentro de uma loja em Ipanema, na Zona Sul. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento em que o homem, usando uma camiseta de time, finge observar os produtos. Havia outras duas pessoas no local e, quando elas se distraem, o idoso age rapidamente, atravessa o balcão, pega o aparelho e o coloca no bolso. Em seguida, ele deixa a loja.

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Veja o vídeo abaixo: