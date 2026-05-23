'Branco' foi preso no Arsenal, em São Gonçalo - Divulgação

'Branco' foi preso no Arsenal, em São GonçaloDivulgação

Publicado 23/05/2026 08:04

Rio - A Polícia Militar, com informações do Disque Denúncia, prendeu o fornecedor de drogas da comunidade do Cebolô, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (23). Rhafael Santana De Oliveira, conhecido como Branco, de 30 anos, é apontado como integrante do Comando Vermelho (CV).

A ação ocorreu após policiais do Serviço Reservado (P2) receberem informações de que ele estaria frequentando diariamente a Rua Expedicionário Manoel Apolinário do Reis. Durante monitoramento na região, a equipe identificou o criminoso conduzindo uma moto sem placa.



Ao realizar a abordagem, "Branco" confessou atuar como abastecedor de drogas da comunidade e informou ainda que a moto utilizada era produto de roubo ocorrido em 2025, com registro na 36ª DP (Santa Cruz), na Zona Oeste do Rio. Com ele, além do veículo, foram apreendidos 225 pinos de cocaína que seriam entregues no Cebolô.



Em seguida, o traficante e o material apreendido foram levados para a 75ª DP (Rio do Ouro). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por associação para o tráfico e tráfico de drogas.



Rhafael já havia sido detido em novembro de 2014 por policiais da Core, pelo mesmo crime. Ele estava em liberdade desde 2015.



O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.