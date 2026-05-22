Robert Gonçalves da Silva, o "Revoltado", foi preso nesta quinta-feira (21) pelo latrocínio do empresário Wagner Antunes da Costa, de 42 anos, ocorrido em abril, em Icaraí, NiteróiDivulgação PCRJ

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Robert Gonçalves da Silva, conhecido como 'Revoltado', foi preso quinta-feira (21) por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Ele é acusado de participar do latrocínio do empresário Wagner Antunes da Costa, de 42 anos, no mês passado, em Niterói, na Região Metropolitana. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.
Logo após o crime, outros suspeitos chegaram a ser detidos por suposto envolvimento, mas foram liberados por não terem a participação comprovada. No entanto, com base na análise de imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram Revoltado como o autor dos disparos.
Com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), os policiais realizaram diligências em São Gonçalo e Niterói, e conseguiram localizar o foragido no distrito de Papucaia, em Cachoeiras de Macacu, interior do estado do Rio.
De acordo com a polícia, Robert tem antecedentes criminais por roubo e cumpria pena em regime semiaberto. As investigações prosseguem para identificar e prender o segundo envolvido no crime.