Robert Gonçalves da Silva, o "Revoltado", foi preso nesta quinta-feira (21) pelo latrocínio do empresário Wagner Antunes da Costa, de 42 anos, ocorrido em abril, em Icaraí, Niterói - Divulgação PCRJ

Robert Gonçalves da Silva, o "Revoltado", foi preso nesta quinta-feira (21) pelo latrocínio do empresário Wagner Antunes da Costa, de 42 anos, ocorrido em abril, em Icaraí, NiteróiDivulgação PCRJ

Publicado 22/05/2026 19:51

Logo após o crime, outros suspeitos chegaram a ser detidos por suposto envolvimento, mas foram liberados por não terem a participação comprovada. No entanto, com base na análise de imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram Revoltado como o autor dos disparos.

Com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), os policiais realizaram diligências em São Gonçalo e Niterói, e conseguiram localizar o foragido no distrito de Papucaia, em Cachoeiras de Macacu, interior do estado do Rio.

De acordo com a polícia, Robert tem antecedentes criminais por roubo e cumpria pena em regime semiaberto. As investigações prosseguem para identificar e prender o segundo envolvido no crime.