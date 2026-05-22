Robert Gonçalves da Silva, o "Revoltado", foi preso nesta quinta-feira (21) pelo latrocínio do empresário Wagner Antunes da Costa, de 42 anos, ocorrido em abril, em Icaraí, NiteróiDivulgação PCRJ
Suspeito de matar empresário em tentativa de assalto é preso
Wagner Antunes da Costa foi assassinado no bairro de Icaraí, Niterói, em abril deste ano
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