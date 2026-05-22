O Palácio Guanabara é a sede do governo do RJ - Divulgação

O Palácio Guanabara é a sede do governo do RJDivulgação

Publicado 22/05/2026 18:26

Rio - O Ministério Público do Rio encaminhou um ofício ao governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, solicitando informações e documentos sobre a administração pública, desde que assumiu o cargo em março deste ano. O órgão informou que acompanha "com atenção e preocupação" notícias sobre possíveis irregularidades.



No documento, requisitado nesta quarta-feira (20), foi solicitado a relação dos servidores exonerados; relatórios da Controladoria-Geral do Estado (CGE) sobre auditorias em contratos; informações sobre contratos suspensos ou rescindidos; documentos relacionados às investigações envolvendo RioPrevidência, Cedae e Secretaria de Fazenda; lista de processos administrativos que tiveram revisão de sigilo; informações sobre medidas adotadas após as chamadas operações "Sem Refino" e "Barco de Papel"; e a identificação de agentes públicos citados em relatórios da Polícia Federal e providências administrativas implementadas; entre outros documentos.

"Diante da gravidade dos fatos, é necessário que o MPRJ obtenha documentos e todas as informações relevantes para que possa fazer a apreciação técnico-jurídica e o trabalho conjunto em favor do interesse público",disse o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira.

O procurador-geral de Justiça mencionou possíveis irregularidades na Secretaria de Estado de Fazenda, incluindo informações constantes de investigações conduzidas pela Polícia Federal e a instauração de processos administrativos disciplinares. Também foi citou a existência de rombo financeiro estimado em R$ 20 bilhões, atribuído à má gestão, contratações irregulares, desvio de finalidade de recursos públicos e déficits fiscais.



No ofício, Antonio José afirmou que, até o momento, não houve comunicação formal ao MPRJ contendo documentação técnica relativa às apurações internas e demais informações. O documento ressaltou que a solicitação ocorre dentro das atribuições do Ministério Público. Já a PGJ destacou que busca o diálogo institucional e ao trabalho conjunto.

O DIA acionou o Governo do Estado e até o fechamento dessa reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.



Entenda

Desde que assumiu o cargo de governador , no dia 23 de março, após a renúncia de Cláudio Castro (PL), Ricardo Couto fez várias mudanças. De acordo com o desembargador, tais decisões fazem parte do processo de revisão de estruturas administrativas da atual gestão.