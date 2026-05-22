Policiais encontraram um centro completo de mineração de criptomoedas operando ilegalmente. A estrutura contava com dezenas de computadores conectados à rede elétrica por meio de gambiarrasDivulgação PCRJ
Policia Civil descobre fazenda de mineração de Bitcoins em operação contra o tráfico no Complexo do Lins— Jornal O Dia (@jornalodia) May 22, 2026
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No imóvel onde funcionava a central, os agentes apreenderam 32 máquinas de alto desempenho utilizadas para a mineração de criptoativos. Na prática, a mineradora funciona como uma rede de computadores montada para processar e validar transações com moedas digitais. Como recompensa por esse trabalho, o próprio sistema gera criptomoedas para os operadores. De acordo com a polícia, os traficantes usavam essa estrutura para transformar a atividade em uma nova fonte de renda, convertendo os ganhos em dinheiro para abastecer e fortalecer o tráfico.
Embora a mineração em si não seja uma atividade ilegal, o aparato chamou a atenção dos investigadores. A Polícia Civil suspeita que a facção criminosa aproveitava a estrutura para lucrar sem arcar com custos operacionais e também apura se o esquema era utilizado para lavagem de dinheiro, ocultando e dissimulando recursos de origem ilícita.
De acordo com a delegada Luciana Fonseca, esse tipo de operação exige investimentos altos e despesas expressivas, principalmente com eletricidade, o que costuma inviabilizar o negócio em pequena escala. No caso do crime organizado, no entanto, as máquinas operavam com lucro máximo, já que o grupo não pagava por energia ou internet.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida
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