Policiais encontraram um centro completo de mineração de criptomoedas operando ilegalmente. A estrutura contava com dezenas de computadores conectados à rede elétrica por meio de gambiarras - Divulgação PCRJ

Policiais encontraram um centro completo de mineração de criptomoedas operando ilegalmente. A estrutura contava com dezenas de computadores conectados à rede elétrica por meio de gambiarrasDivulgação PCRJ

Publicado 22/05/2026 17:39

Segundo as investigações, a estrutura era usada para gerar moedas digitais, que depois eram convertidas em dinheiro e revertidas para fortalecer as atividades da facção criminosa, incluindo o tráfico de drogas. Os equipamentos apreendidos tinham potencial para gerar entre R$ 40 mil e R$ 50 mil mensais.

Veja o vídeo: