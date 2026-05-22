Presos foram levados para a Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta

Presos foram levados para a Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta

Publicado 22/05/2026 07:52

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta sexta-feira (22), uma operação para prender traficantes do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Lins, na Zona Norte. Investigações identificaram criminosos responsáveis pela manutenção do domínio territorial armado da região, por roubos e outros crimes patrimoniais utilizados para financiar e fortalecer a facção. Dez pessoas já foram presas. Entre elas, está um homem, apontado como gerente do tráfico, que ficou ferido em confronto.

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A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE) descobriu que o CV possui um núcleo altamente estruturado no complexo, com especialidade em tráfico de drogas, roubos de veículos, assaltos a transeuntes e ataques a instituições bancárias.

O grupo também atua na vigilância armada em acessos à região, com monitoramento em tempo real sobre a movimentação das forças de segurança, comunicando imediatamente deslocamentos de viaturas, blindados e aeronaves.

As apurações da Draco revelaram ainda que os criminosos utilizavam grupos restritos de comunicação para compartilhar ordens operacionais, alertas sobre ações policiais e coordenar atividades ligadas ao tráfico de drogas e à atuação armada da organização.

"Essa investigação já dura cerca de um ano. A gente conseguiu identificar o núcleo operacional dessa organização narcoterrorista sediada no Complexo do Lins. São indivíduos que fazem parte do tráfico de drogas, fazem monitoramento tanto de viaturas quanto da entrada e saída de veículos para evitar que a facção rival invada aquele território e fazem isso mediante emprego de arma de grosso calibre, além da venda da droga em diversos pontos do complexo", explicou o delegado Jefferson Ferreira do Nascimento, titular da Draco.

Paralelamente, investigações da 26ª DP (Todos os Santos) identificaram envolvidos em roubos de veículos, celulares, extorsões e outras práticas violentas destinadas à manutenção do poder bélico e financeiro da facção no complexo.

"Os elementos de inteligência reunidos demonstram o elevado grau de organização e divisão de tarefas do grupo, que atua de forma permanente para impor medo à população, garantir o domínio territorial e dificultar a atuação das forças de segurança", destacou a Civil.

Além da Draco/IE e da 26ª DP, a operação é realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e por equipes dos departamentos-gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI) e de Polícia Especializada (DGPE).

Um dos alvos da ação é Emanuel dos Santos Carvalho, conhecido como Mata Rindo. Ele deixou a prisão após receber o benefício do indulto do Dia das Mães e não voltou. Segundo as investigações, o traficante é identificado como um executor frio, que recebeu seu apelido por matar integrantes de facções rivais e participar de ataques contra policiais militares.

"A organização é bem estruturada, com divisão de tarefas, onde há lideranças. Uma delas é o Mata Rindo, que está sendo alvo de buscas. A ação de hoje é para pegar o núcleo que faz essa vigilância por aplicativo de mensagens dando segurança para esses narcotraficantes. A gente pôde captar, através de conversas, o monitoramento de viaturas, até mesmo de blindados do Exército. O Mata Rindo é um indivíduo de alta periculosidade", explicou o delegado Jefferson.

Falsa Central Telefônica

Também no Complexo do Lins, agentes cumprem mandados contra integrantes de um grupo especializado no golpe da "Falsa Central Telefônica". Os alvos são investigados por participação direta na estrutura financeira da fraude e pelo recebimento dos valores obtidos ilegalmente.

Um homem, apontado como gerente do tráfico da comunidade Camarista, foi baleado em confronto. Ele está internado, sob custódia, em um hospital da região. As equipes também prenderam uma mulher, suspeita de envolvimento com golpes no Piauí.

Investigações da 26ª DP, em conjunto com a Polícia Civil do Piauí, identificaram um esquema sofisticado em que criminosos se passavam por funcionários do setor de segurança de bancos para enganar as vítimas.

"Era uma falsa central de telefonia onde entravam em contato com as vítimas e simulavam que havia um problema em sua conta bancária. Através desse primeiro contato, eles forneciam o telefone de uma falsa central, a vítima - assustada achando que deveria colaborar para regularizar a situação dela - entrava em contato e eles conseguiam acesso à conta dela para extrair o dinheiro, transferir e fazer empréstimos", destacou o delegado Rodrigo Araújo.

O cumprimento simultâneo das ordens judiciais no Rio de Janeiro e no Piauí busca prender envolvidos, além de apreender dispositivos eletrônicos, documentos e ativos financeiros que possam auxiliar na identificação de outros integrantes do esquema e na recuperação dos prejuízos causados às vítimas.

Em decorrência de ambas as investigações, até o momento, 10 pessoas foram presas, sendo duas da ação em conjunto com a Polícia Civil do Piauí. As equipes apreenderam drogas, armas, celulares e documentos. Veículos foram recuperados e uma fazenda de cripto localizada, além de um ponto de embalagem de entorpecentes desarticulado.