O estudante de Nutrição da Uerj Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, de 18 anos - Acervo pessoal

O estudante de Nutrição da Uerj Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, de 18 anosAcervo pessoal

Publicado 21/05/2026 20:03 | Atualizado 21/05/2026 22:07





Quase três semanas após o episódio, Arthur ainda convive com dores, medo, traumas emocionais e a incerteza sobre a recuperação da visão. Hoje, segundo ele, todos os sonhos pessoais e profissionais deram lugar a apenas um desejo: voltar a enxergar.



“Isso me impactou muito sobre os sonhos profissionais e pessoais, porque esse é o sonho da minha vida agora. Hoje o meu maior sonho é voltar a enxergar. Ultrapassou todos os outros”, desabafou.



O jovem contou que já passou por duas cirurgias e segue em recuperação intensa. Apesar dos procedimentos, ele continua sem enxergar do olho direito. O estudante de Nutrição da Uerj Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, de 18 anos, viu a vida mudar drasticamente após ser atingido no olho direito por uma bala de borracha durante uma ação policial no entorno do Maracanã, depois do clássico entre Vasco e Flamengo, no dia 3 de maio.Quase três semanas após o episódio, Arthur ainda convive com dores, medo, traumas emocionais e a incerteza sobre a recuperação da visão. Hoje, segundo ele, todos os sonhos pessoais e profissionais deram lugar a apenas um desejo: voltar a enxergar.“Isso me impactou muito sobre os sonhos profissionais e pessoais, porque esse é o sonho da minha vida agora. Hoje o meu maior sonho é voltar a enxergar. Ultrapassou todos os outros”, desabafou.