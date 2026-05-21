Vídeos que circulam mas redes sociais mostram intenso tiroteio nas redondezas do Morro do Borel, na Tijuca - Reprodução

Vídeos que circulam mas redes sociais mostram intenso tiroteio nas redondezas do Morro do Borel, na TijucaReprodução

Publicado 21/05/2026 18:20 | Atualizado 21/05/2026 21:51

Um intenso tiroteio provocou pânico em uma parte da Tijuca, na Zona Norte na tarde desta quinta-feira (21). De acordo com relatos de moradores, traficantes da facção Comando Vermelho, que comanda o Morro do Borel, teriam atacado rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) nos morros vizinhos da Chácara do Céu e Casa Branca.

De acordo com a Coordenadoria de Polícia de Proximidade (CPP), policiais militares da UPP Borel, do 6º BPM (Tijuca), reforçaram o patrulhamento na comunidade após os relatos de tiros. Um veículo blindado foi acionado para o interior do morro. Não há informações sobre feridos ou prisões.