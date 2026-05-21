Vídeos que circulam mas redes sociais mostram intenso tiroteio nas redondezas do Morro do Borel, na TijucaReprodução
Confronto entre facções no Morro do Borel assusta moradores na Tijuca
Polícia Militar informou que reforçou o patrulhamento com apoio de blindado
Operação apreende 200 mil figurinhas falsas da Copa e camisas piratas da Seleção
Carga seria distribuída na capital e na Região Metropolitana; material estava escondido em ônibus em Nova Iguaçu
'Hoje o meu maior sonho é voltar a enxergar' diz jovem atingido por bala de borracha após clássico
Arthur Cortines, de 18 anos, perdeu a visão do olho direito após ser baleado no entorno do estádio depois de Vasco e Flamengo; universitário relata medo, dores e luta diária pela recuperação
Policial civil aposentado é preso por esquema de lavagem de dinheiro
Apontado como integrante de esquema criminoso na Uruguaiana, Volner Correa dos Santos é preso após passar um ano foragido
Tremor de terra de magnitude 3.3 é registrado na costa do Rio, próximo a Maricá
Abalo sísmico aconteceu às 5h31 desta quinta-feira (21)
Guerra entre facções provoca intenso tiroteio nos morros da Babilônia e Chapéu Mangueira
Confronto entre criminosos do Comando Vermelho e do TCP mobilizou reforço da Polícia Militar nas comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira
Confronto entre facções no Morro do Borel assusta moradores na Tijuca
Polícia Militar informou que reforçou o patrulhamento com apoio de blindado
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