Chapéu Mangueira, no Leme - Severino Silva / Arquivo / Agência O Dia

Chapéu Mangueira, no LemeSeverino Silva / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 21/05/2026 18:37

Uma disputa entre traficantes rivais provocou um intenso tiroteio nas comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul, na tarde desta quarta-feira (21), causando pânico entre moradores e comerciantes da região.

Criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) tentaram invadir pela área de mata que divide as duas comunidades, atualmente dominadas por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). A movimentação deu início a um longo confronto armado entre os grupos.

Moradores nas redes sociais relataram momentos de tensão e afirmaram que o som dos disparos pôde ser ouvido em diferentes pontos da Zona Sul. Há relatos de tiros escutados em Copacabana, nas proximidades da estação Cardeal Arcoverde, além de Botafogo, na região próxima ao Shopping Rio Sul.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que equipes intensificaram o policiamento no entorno das comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira após o confronto.

Não há informações sobre feridos, mortos ou presos na ocorrência.