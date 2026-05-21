Policiais militares desmontaram um sistema clandestino de câmeras de vigilância usado pelo tráfico de drogas - Divulgação PMRJ

Policiais militares desmontaram um sistema clandestino de câmeras de vigilância usado pelo tráfico de drogasDivulgação PMRJ

Publicado 21/05/2026 17:27

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) desmontaram nesta quinta-feira (21) um sistema clandestino de câmeras de vigilância usado pelo tráfico de drogas na comunidade do Pantanal, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, os equipamentos eram instalados em postes e pontos estratégicos da comunidade para monitorar, em tempo real, a movimentação das equipes policiais e antecipar a chegada de viaturas.

Durante a operação, os agentes apreenderam comunicados com ordens e ameaças atribuídos à facção criminosa, além de um Fiat Palio, ferramentas usadas na manutenção do sistema e equipamentos de internet e TV a cabo clandestina, conhecido como 'gatonet'.

Todo o material foi encaminhado para a 60ª DP, onde a ocorrência foi registrada.