Sérgio André de Souza Duarte era dono de um restaurante famoso em Barra de GuaratibaReprodução / Instagram

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Manuella Viegas
Rio - Um empresário foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (21), na Estrada Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste. Sérgio André de Souza Duarte tinha 59 anos e era conhecido na região como 'Parafuso'.

Imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o corpo de Sérgio caído no chão, na rua, ao lado de sacolas de compras. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para trabalho da perícia. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Sérgio André era dono do restaurante Marambaia Beach, famoso na região, e de uma loja de parafusos, de onde veio o apelido. Em 2024, ele chegou a concorrer ao cargo de vereador pelo partido Solidariedade, mas não foi eleito.
Nas redes sociais, frequentadores do restaurante e amigos lamentaram a morte do empresário. "Nunca vi um dono de estabelecimento receber tão bem seus clientes! Que Deus o tenha", escreveu um perfil. "O cara mais maneiro de Guaratiba. Vai em paz, velhinho!", disse outro. "Inacreditável, grande amigo. Um cara do bem, receptivo", lamentou um terceiro.
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Sérgio André de Souza Duarte era dono de um restaurante famoso em Barra de Guaratiba
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