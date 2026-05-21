Ricardo Couto publicou a medida no Diário Oficial desta quinta-feira (21)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
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