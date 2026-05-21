Sérgio da Silva Ferreira Júnior, de 45 anos, foi sepultado na quarta-feira - Reprodução / TV Globo

Sérgio da Silva Ferreira Júnior, de 45 anos, foi sepultado na quarta-feiraReprodução / TV Globo

Publicado 21/05/2026 09:11

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Sérgio da Silva Ferreira Júnior, de 45 anos. O corpo do contador foi encontrado sem pertences pessoais na Rua do Riachuelo, entre as ruas dos Inválidos e Gomes Freire, na Lapa, na manhã de sábado (16).

A investigação está em andamento na 5ª DP (Mem de Sá). De acordo com a distrital, o laudo inicial foi inconclusivo quanto à causa da morte de Sérgio, e exames complementares foram requisitados a fim de esclarecer o ocorrido.

Os agentes ainda analisam câmeras de segurança. Uma das imagens mostra o contador andando com dificuldades na região da Lapa.

Sérgio foi sepultado na tarde desta quarta-feira (20), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.