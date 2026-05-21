As médicas Maria Júlia Calas e Sabriga Chagas falam sobre o câncer de mama - Wagner Assis/ Divulgação

As médicas Maria Júlia Calas e Sabriga Chagas falam sobre o câncer de mamaWagner Assis/ Divulgação

Publicado 21/05/2026 00:00

O Instituto Nosso Papo Rosa realiza, sábado (23), das 9h às 12h30, a terceira edição do Simpósio Nosso Papo Rosa, encontro online e gratuito que reunirá médicos, pesquisadores e especialistas para discutir os principais desafios e avanços no tratamento do câncer de mama. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e aberto ao público mediante inscrição prévia.

Promovido pelas médicas Sabrina Chagas, oncologista e presidente do Instituto Nosso Papo Rosa, e Maria Julia Calas, mastologista e vice-presidente da instituição, o simpósio tem como proposta ampliar o acesso à informação de qualidade e fortalecer o acolhimento de pacientes, familiares e cuidadores.

Com uma programação dividida em três grandes eixos, diagnóstico e tratamento, qualidade de vida e vida após o câncer, o encontro foi pensado especialmente para pessoas interessadas em compreender o câncer de mama de forma mais integral, humana e baseada em evidências científicas.

A primeira parte do encontro, 'Entendendo o Tratamento', contará com debates sobre diagnóstico por imagem, tipos de cirurgia, radioterapia e terapia endócrina. Entre os temas abordados estão a classificação BI-RADS, reconstrução mamária, novas estratégias de radioterapia e escolhas terapêuticas individualizadas.

Na segunda etapa, 'É possível ter qualidade de vida?', especialistas discutirão hábitos de vida como parte do tratamento, o uso de suplementos alimentares, além dos impactos emocionais e do sofrimento refratário enfrentado por pacientes oncológicos.

Encerrando a programação, o painel 'Além do Tratamento' abordará o conceito de survivorship, acompanhamento e qualidade de vida após o câncer, além de temas ainda pouco discutidos, como sexualidade após o câncer de mama, incluindo menopausa induzida, dor e desejo sexual.

"O simpósio busca democratizar o acesso à informação qualificada e promover um espaço de acolhimento e troca entre especialistas e sociedade. Queremos que pacientes, familiares e cuidadores tenham acesso a conteúdos atualizados, confiáveis e apresentados de forma acolhedora", afirma Sabrina Chagas.

Para Maria Julia Calas,o encontro também representa uma oportunid ade de aproximar a ciência da população e ampliar o debate sobre qualidade de vida durante e após o tratamento oncológico.

"Estamos preparando uma manhã inteira de ciência, acolhimento e informação de qualidade sobre o câncer de mama, desde o diagnóstico até estratégias para melhorar sintomas e qualidade de vida", destaca Maria Julia Calas.

Serviço

3º Simpósio Nosso Papo Rosa

Data: 23 de maio de 2026

Horário: das 9h às 12h30

Gratuito

Link de inscrição: https://simposio.nossopaporosa.com.br/npr2026