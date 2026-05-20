André Luiz Corrêa, de 34 anos, foi preso por vender anabolizantes e medicamentos clandestinos - Divulgação/Polícia Civil

André Luiz Corrêa, de 34 anos, foi preso por vender anabolizantes e medicamentos clandestinosDivulgação/Polícia Civil

Publicado 20/05/2026 17:53 | Atualizado 20/05/2026 18:38

Rio - André Luiz Corrêa de Oliveira, de 34 anos, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (20), por vender anabolizantes e medicamentos clandestinos por meio de um aplicativo de mensagem. Ele foi localizado por policiais da 50ª DP (Itaguaí) em Santíssimo, na Zona Oeste, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dele.

fotogaleria

De acordo com a investigação, André atendia compradores de Itaguaí e na Zona Oeste. Em março deste ano, agentes da distrital identificaram que o criminoso anunciava os produtos no status do aplicativo e vendia as substâncias de origem irregular. Os valores variavam de preço, chegando até R$ 400.



Na casa de André os policiais encontraram diversos frascos de medicamentos e esteroides anabolizantes ilegais. Também foram apreendidos televisões, celulares, relógios digitais, perfumes importados, máquinas de cartão e um caderno com anotações que detalharam a contabilidade do esquema.



Os agentes constataram ainda que grande parte dos materiais apreendidos era de origem estrangeira e não possuía qualquer comprovação fiscal ou documentação que demonstrasse procedência lícita. Diante dos fatos, o preso foi autuado em flagrante por comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos sem registro, receptação qualificada e crime contra as relações de consumo.



As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso, além de apurar a origem do material distribuído ilegalmente.