Angelo exercia papel considerado fundamental na dinâmica da fraude. - Divulgação/PCERJ

Angelo exercia papel considerado fundamental na dinâmica da fraude.Divulgação/PCERJ

Publicado 20/05/2026 17:10

Angelo Batistela de Moraes dos Santos foi preso por policiais da 13ª DP (Ipanema), nesta terça-feira (19), em Copacabana, por ser apontado como um dos integrantes de um esquema de estelionato envolvendo falsos anúncios de imóveis para aluguel na Zona Sul.

Segundo as investigações, o acusado atuava em conjunto com Queli Luna Ambrosio da Silva, suspeita de ser a responsável pelo esquema criminoso e presa anteriormente durante outra fase da operação.

De acordo com a polícia, a dupla utilizava plataformas digitais para anunciar imóveis inexistentes ou indisponíveis para locação, atraindo interessados principalmente em bairros valorizados da Zona Sul carioca.

Durante as negociações, as vítimas acreditavam estar tratando de contratos legítimos de aluguel e acabavam realizando depósitos antecipados para garantir supostas reservas dos imóveis.

Ainda segundo os agentes, Angelo exercia papel considerado fundamental na dinâmica da fraude. Ele se apresentava às vítimas como prestador de serviços responsável por obras e reformas nos imóveis anunciados, estratégia utilizada para dar aparência de credibilidade ao golpe.

A polícia afirma que, após o recebimento dos valores, os criminosos interrompiam qualquer contato com os interessados e desapareciam com o dinheiro.

Contra Angelo havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 37ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O caso segue em investigação na tentativa de identificar outras possíveis vítimas e verificar se há mais envolvidos no esquema.