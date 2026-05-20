Barcas para Paquetá receberão novo horário de saída da Praça XVDivulgação / Setram
O levantamento apontou aprovação de 55% das mudanças implementadas e identificou a necessidade de reforço no intervalo do horário de almoço, que chegava a três horas e meia entre viagens. A inclusão dos novos horários atende diretamente às solicitações da associação de moradores e do hospital de Paquetá.
"A escuta dos usuários é fundamental para aperfeiçoarmos o sistema aquaviário. A operação assistida permitiu avaliar tecnicamente a nova grade e identificar ajustes necessários para melhorar ainda mais o atendimento à população", disse a secretária Priscila Sakalem.
Outras melhorias
Além das mudanças operacionais citadas, já aconteceram outras melhorias no serviço como: ampliação do horário de acesso às estações; instalação de cobertura na ponte de embarque da ilha; criação de assentos preferenciais no terminal de Paquetá; e a implantação de painéis informativos com previsão das próximas partidas.
As equipes das estações e tripulações também passaram por treinamento voltado ao atendimento de moradores e turistas, acompanhando o crescimento do fluxo de visitantes na chamada "Pérola da Guanabara", destino conhecido pelo patrimônio histórico, tranquilidade e ausência de carros.
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