Barcas para Paquetá receberão novo horário de saída da Praça XV - Divulgação / Setram

Barcas para Paquetá receberão novo horário de saída da Praça XVDivulgação / Setram

Publicado 20/05/2026 14:25

Rio - Moradores e visitantes da Ilha de Paquetá ganharão mais duas viagens extras a partir desta sexta-feira (22). Da estação Praça XV, no Centro, uma embarcação sairá às 11h30. No sentido inverso, outra retornará às 13h. A medida vale para os dias úteis.

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Segundo a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), a ampliação acontece depois de avaliação da operação assistida implantada pelo Estado no trecho, iniciada em janeiro deste ano, com o objetivo de dar mais fluidez ao serviço e melhorar o atendimento a moradores, trabalhadores e visitantes.

Durante o período de testes, a Setram e o Consórcio Barcas Rio monitoraram o desempenho da nova grade e realizaram, em março, uma pesquisa de satisfação com os usuários.



O levantamento apontou aprovação de 55% das mudanças implementadas e identificou a necessidade de reforço no intervalo do horário de almoço, que chegava a três horas e meia entre viagens. A inclusão dos novos horários atende diretamente às solicitações da associação de moradores e do hospital de Paquetá.



"A escuta dos usuários é fundamental para aperfeiçoarmos o sistema aquaviário. A operação assistida permitiu avaliar tecnicamente a nova grade e identificar ajustes necessários para melhorar ainda mais o atendimento à população", disse a secretária Priscila Sakalem.



Outras melhorias



Além das mudanças operacionais citadas, já aconteceram outras melhorias no serviço como: ampliação do horário de acesso às estações; instalação de cobertura na ponte de embarque da ilha; criação de assentos preferenciais no terminal de Paquetá; e a implantação de painéis informativos com previsão das próximas partidas.



As equipes das estações e tripulações também passaram por treinamento voltado ao atendimento de moradores e turistas, acompanhando o crescimento do fluxo de visitantes na chamada "Pérola da Guanabara", destino conhecido pelo patrimônio histórico, tranquilidade e ausência de carros.