Imperator é um patrimônio do MéierErica Martin / Arquivo O Dia
As atividades acontecem das 13h às 16h, reunindo moradores, comerciantes e amantes da cultura suburbana. O evento destaca-se como um resgate histórico e uma celebração da identidade local, reafirmando o papel do Méier como um dos principais polos culturais e econômicos do subúrbio do Rio.
Programação
A AMME preparou um cronograma diversificado para atrair diferentes públicos do Grande Méier. Os destaques da programação incluem: história local, com aulas e debates sobre o desenvolvimento urbano e a importância cultural da região, além de apresentações de dança cigana e roda de samba.
Imperator
O Imperator, que já foi o maior cinema da América Latina, consolidou-se como o principal conector cultural do Grande Méier. O local serve de palco para a preservação da memória da Zona Norte, unindo música, teatro e ações sociais em um só lugar. O endereço é Rua Dias da Cruz, 170.
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