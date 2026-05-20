Imperator é um patrimônio do Méier - Erica Martin / Arquivo O Dia

Imperator é um patrimônio do MéierErica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 20/05/2026 13:05

Rio - O coração da Zona Norte está em festa. Em celebração aos 137 anos do Méier, a Associação de Moradores do Méier (AMME) realiza nesta quarta-feira (20) um evento comemorativo gratuito no Centro Cultural João Nogueira - Imperator. O aniversário foi no dia 13 de maio, mas a principal mobilização comunitária e os festejos oficiais foram programados para esta tarde.



As atividades acontecem das 13h às 16h, reunindo moradores, comerciantes e amantes da cultura suburbana. O evento destaca-se como um resgate histórico e uma celebração da identidade local, reafirmando o papel do Méier como um dos principais polos culturais e econômicos do subúrbio do Rio.



Programação



A AMME preparou um cronograma diversificado para atrair diferentes públicos do Grande Méier. Os destaques da programação incluem: história local, com aulas e debates sobre o desenvolvimento urbano e a importância cultural da região, além de apresentações de dança cigana e roda de samba.



O encerramento contará com o tradicional "parabéns" e a distribuição de bolo de aniversário para o público.



Imperator



O Imperator, que já foi o maior cinema da América Latina, consolidou-se como o principal conector cultural do Grande Méier. O local serve de palco para a preservação da memória da Zona Norte, unindo música, teatro e ações sociais em um só lugar. O endereço é Rua Dias da Cruz, 170.

