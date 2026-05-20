Criminosos furtaram aproximadamente 250 metros de cabos - Divulgação / Light

Criminosos furtaram aproximadamente 250 metros de cabosDivulgação / Light

Publicado 20/05/2026 11:31

Rio - A Subestação Marinha da Light, em Itaguaí, na Região Metropolitana, foi alvo de furtos de cabos e atos de vandalismo entre domingo (17) e segunda-feira (18). As ações causaram danos à estrutura elétrica, com prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil.



Segundo a empresa, os envolvidos furtaram aproximadamente 250 metros de cabos e destruíram equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade. O crime comprometeu os sistemas internos de proteção da subestação, aumentando significativamente o risco de falhas graves, curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia e até incêndios de grandes proporções.

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A Light também informou que, apesar de o fornecimento de energia não ter sido afetado, a gravidade da ocorrência poderia ter impactado cerca de 54,6 mil clientes.



Equipes seguem atuando no local, em conjunto com técnicos e equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública (Proeis), para inspeção e reparo dos danos.



A subestação é considerada estratégica para a região, atendendo o Estaleiro da Marinha e grande parte do município de Itaguaí.



"Os furtos recorrentes em subestações geram prejuízos importantes e colocam em risco a confiabilidade do sistema elétrico da região. Além dos danos materiais, esse tipo de ação criminosa pode comprometer equipamentos essenciais para o funcionamento das unidades e provocar impactos para clientes e serviços essenciais", afirma Filipe Marques, gerente de manutenção de alta tensão da Light. A Light também informou que, apesar de o fornecimento de energia não ter sido afetado, a gravidade da ocorrência poderia ter impactado cerca de 54,6 mil clientes.Equipes seguem atuando no local, em conjunto com técnicos e equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública (Proeis), para inspeção e reparo dos danos.A subestação é considerada estratégica para a região, atendendo o Estaleiro da Marinha e grande parte do município de Itaguaí."Os furtos recorrentes em subestações geram prejuízos importantes e colocam em risco a confiabilidade do sistema elétrico da região. Além dos danos materiais, esse tipo de ação criminosa pode comprometer equipamentos essenciais para o funcionamento das unidades e provocar impactos para clientes e serviços essenciais", afirma Filipe Marques, gerente de manutenção de alta tensão da Light.

Somente nas primeiras semanas de maio, tiveram sete ocorrências de furtos e vandalismo em subestações em diferentes pontos da área de concessão, incluindo casos em Itaguaí, na região Central do Rio, e em Nova Iguaçu, na Baixada. Neste ano, o prejuízo estimado já chega a aproximadamente R$ 4,3 milhões.

A ocorrência foi registrada na 50ª DP (Itaguaí).