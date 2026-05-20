Criminosos furtaram aproximadamente 250 metros de cabosDivulgação / Light
Segundo a empresa, os envolvidos furtaram aproximadamente 250 metros de cabos e destruíram equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade. O crime comprometeu os sistemas internos de proteção da subestação, aumentando significativamente o risco de falhas graves, curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia e até incêndios de grandes proporções.
A Light também informou que, apesar de o fornecimento de energia não ter sido afetado, a gravidade da ocorrência poderia ter impactado cerca de 54,6 mil clientes.
Equipes seguem atuando no local, em conjunto com técnicos e equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública (Proeis), para inspeção e reparo dos danos.
A subestação é considerada estratégica para a região, atendendo o Estaleiro da Marinha e grande parte do município de Itaguaí.
"Os furtos recorrentes em subestações geram prejuízos importantes e colocam em risco a confiabilidade do sistema elétrico da região. Além dos danos materiais, esse tipo de ação criminosa pode comprometer equipamentos essenciais para o funcionamento das unidades e provocar impactos para clientes e serviços essenciais", afirma Filipe Marques, gerente de manutenção de alta tensão da Light.
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