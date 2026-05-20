Agentes da Deam de São João de Meriti prenderam o homem nesta terça-feira (19) - Divulgação/PCERJ

Agentes da Deam de São João de Meriti prenderam o homem nesta terça-feira (19)Divulgação/PCERJ

Publicado 20/05/2026 08:17

Rio – Um homem acusado de estuprar diversas crianças foi preso por policiais civis nesta terça-feira (19), na Avenida Automóvel Clube, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Sérgio Luiz Júnior Moraes de Oliveira, de 25 anos, utilizava um falso perfil de transporte por aplicativo, com fotos e dados de parentes, para atrair as vítimas, e usava tornozeleira eletrônica por outro crime: o de roubo.

Segundo as investigações, os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) começaram as diligências na última quinta-feira (14), após duas adolescentes menores de 14 anos relatarem terem sido abordadas por Sérgio na portaria da escola. Na ocasião, o criminoso teria mostrado as partes íntimas às duas e as chamado para ir com ele em sua moto. A delegacia reuniu as imagens e identificou que o veículo do homem era alugado.

Pouco depois, a Deam recebeu outras denúncias, desta vez, envolvendo menores de 8 e 9 anos, abusadas na própria residência por Sérgio. De acordo com a especializada, o homem realizou uma corrida para uma família de duas irmãs e duas crianças, e salvou o endereço da casa. Ele, então, teria retornado ao imóvel, esperado uma das mães descansar, e entrou para cometer os crimes.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas.