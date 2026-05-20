Dois homens foram presos na operação - Érica Martin / Agência O Dia

Dois homens foram presos na operaçãoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 20/05/2026 07:59

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (20), uma operação para desarticular uma organização investigada por lavagem de dinheiro, clonagem de cartões e outros crimes. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços das zonas Oeste e Norte do Rio. Além disso, até o momento, dois homens foram presos em flagrante: um por posse irregular de munições, e o outro, com drogas.

Segundo a corporação, policiais apreenderam R$ 250 mil, três carros de luxo, joias, dispositivos eletrônicos, documentos, maquininhas de cartão e máquinas contadoras de cédulas.

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Ainda de acordo com a Civil, entre 2017 e 2022, os líderes do grupo movimentaram mais de R$ 338 milhões. As investigações começaram em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações atípicas. Na ocasião, um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária.



A polícia identificou que a organização é composta por ao menos 25 pessoas que atuavam de forma estruturada em seis núcleos funcionais. A delegada Karina Costa, da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), responsável pela operação, explicou como funcionava o esquema: "Parte delas [pessoas envolvidas] tinha um papel de 'laranja'; outras, de coaptar pessoas para serem 'laranjas'. Algumas faziam a autolavagem, ou seja, praticava os estelionatos antes e também aplicava a tipologia de lavagem de dinheiro, como saques em espécie."

As diligências estão em andamento para aprofundar a identificação da estrutura financeira, individualizar as condutas dos investigados e rastrear o destino dos ativos ilícitos.



A ação da DCC-LD tem o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro