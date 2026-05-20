Pessoas se protegendo da chuva na Avenida Rio Branco, próximo ao Edifício Central, nesta quarta (20) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Pessoas se protegendo da chuva na Avenida Rio Branco, próximo ao Edifício Central, nesta quarta (20)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/05/2026 09:17

Rio – Fortes chuvas causaram transtornos no trânsito, com alagamentos e bolsões d’água, em diversos pontos do Rio, na manhã desta quarta-feira (20).

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O maior volume de água ocorreu entre meia-noite e 9h em Sepetiba e Grota Funda, na Zona Oeste, e em São Cristóvão, Grande Méier e Madureira, Zona Norte. Porém, os moradores de Copacabana, Catete, Urca, Santa Teresa, Rocinha e Jardim Botânico, na Zona Sul, também enfrentaram chuva moderada.

Também na Zona Norte, o Centro de Operações e Resiliência (COR) registrou bolsões d’água na Rua Santos Lima e na Almirante Baltazar, ambas em São Cristóvão, e na altura da Quadra da Mangueira, sentido Maracanã, na Rua Visconde de Niterói. Em Del Castilho, quem passou pela Rua Capitão Sampaio encarou um alagamento.

Já no Centro, outro bolsão se formou na Rua Ricardo Machado, na região da Praça da Bandeira. Na Zona Sul, houve ocorrências do mesmo tipo no Catete, na Rua Santo Amaro, e em Laranjeiras, próximo à sede do Fluminense.

Confira vídeos do alagamento no Catete:

Antônio Mendes campos em frente a padaria Santo amaro, Região dos Bairros da Glória/ Catete. pic.twitter.com/x6lnnFeSsI — Rio Fact News (@RioFactNews) May 20, 2026 Tudo alagado no bairro do Catete!



Evite passar pela região pic.twitter.com/PYVLF3T90F — Rio Fact News (@RioFactNews) May 20, 2026

Na Barra, Zona Sudoeste, condutores passaram por um bolsão na Estrada da Barra da Tijuca, altura da chegada à ponte velha. Em Jacarepaguá, a queda de um galho interditou uma faixa da Estrada Caribu, próximo à Estrada do Gabinal. Equipes da prefeitura precisaram ser acionadas.

Região Metropolitana

Em Niterói, o impacto das chuvas fez com que uma árvore caísse sobre um carro, na Rua da Conceição, no centro da cidade. A via chegou a ser interditada para a remoção. O carro ficou destruído, mas o motorista saiu ileso. Por conta de ocorrências de chuvas fortes e presença de raios, a Defesa Civil decretou Estágio de Atenção.

Região Serrana

A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta para a população, pelo risco de inundação do Rio Quitandinha, na Rua Coronel Veiga. A via foi interditada ainda pela manhã. Por conta do alagamento, 67 linhas de ônibus deixaram de circular.

Previsão do tempo

Na capital, a instabilidade e a garoa devem permanecer ao longo da semana, de acordo com o Sistema Alerta Rio.

Nesta quarta, além da chuva fraca a moderada, há também ventos fracos e moderados, com mínima prevista de 17°C e máxima, de 25°C. Na quinta (21), o cenário se repete, com os termômetros variando entre 16°C e 25°C.

Na sexta (22), a previsão é de céu encoberto passando a nublado e chuva fraca a qualquer momento. Os ventos estarão entre fracos e moderados. A mínima será de 15°C e a máxima, de 28°C.

Para o sábado (23), há predomínio de céu nublado com pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão moderados. E no domingo (24), também há chance de chuvas isoladas no mesmo período.





*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro