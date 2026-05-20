Noca da Portela morreu na tarde do último domingo (17)Reprodução / Instagram

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Rio - O galpão cultural situado na Praça Carlos Alberto Torres, conhecida como Praça do Trem, no Engenho de Dentro, na Zona Norte, foi rebatizado em homenagem ao sambista Noca da Portela, que morreu no último domingo (17), aos 93 anos. A mudança, já em vigor, foi oficializada na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial municipal.
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Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Galpão situado na Praça Carlos Alberto Torres, ao lado do Engenhão, é rebatizado em homenagem ao Noca da Portela, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. - Érica Martin/Agência O Dia
Segundo a Prefeitura do Rio, a escolha do local, que passa a se chamar "Comendador Noca da Portela", foi motivada pela forte ligação do compositor com a Zona Norte carioca. Nascido em Minas Gerais, Osvaldo Alves Pereira, o Noca, se mudou ainda criança para o Rio e construiu grande parte de sua trajetória artística e pessoal na região.
O sambista se tornou um dos principais nomes da Velha Guarda da Portela, escola com a qual consolidou uma trajetória marcada por sambas históricos e décadas de contribuição ao carnaval carioca.
O corpo do artista foi velado e sepultado nesta terça-feira (19), na quadra da Portela, em Madureira. A despedida reuniu familiares, sambistas e personalidades do carnaval para prestar as últimas homenagens ao baluarte da Azul e Branca.