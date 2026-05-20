Homens que estavam em vagão feminino discutiram com mulheres Reprodução / TV Globo
Torcedores do Fluminense se envolvem em confusão com mulheres em vagão feminino do metrô
Segundo relatos, homens se recusaram a deixar o espaço destinado a mulheres
'Nosso Papo Rosa' promove 3º Simpósio Online sobre câncer de mama com especialistas de referência
Evento gratuito e on-line acontece no dia 23 de maio e abordará diagnóstico, tratamento, qualidade de vida e sexualidade após o câncer de mama
TCE-RJ vai investigar uso de jatinhos e helicópteros durante governo de Cláudio Castro
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