Frede Uilson Souza de Jesus estava lotado na 29 - Reprodução

Frede Uilson Souza de Jesus estava lotado na 29Reprodução

Publicado 20/05/2026 08:58

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou, nesta terça-feira (19), o policial civil Frede Uilson Souza de Jesus por matar a designer de sobrancelhas Thamires Rodrigues de Souza Peixoto , de 28 anos, após uma discussão de trânsito, no Pechincha, na Zona Sudoeste. A vítima estava dentro de um veículo de aplicativo quando foi baleada, no dia 7 de maio.

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De acordo com a denúncia da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, o acusado discutiu com o motorista de aplicativo, que levava a vítima, depois de uma manobra que bloqueou a passagem do carro que ele dirigia.

Após o desentendimento, Frede atirou em direção ao automóvel, atingindo Thamires, que era passageira e estava sentada no banco traseiro. A designer foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, ainda na Zona Sudoeste, mas não resistiu.

O MPRJ destacou o policial cometeu o crime por motivo fútil, devido a uma simples discussão de trânsito, e a vítima não teve chance de defesa. A denúncia apontou que o tiro colocou outras pessoas em risco, já que foi feito em via pública movimentada, com uma arma de uso restrito.

A Promotoria pediu que o agente seja julgado pelo Tribunal do Júri e solicitou a transformação da prisão temporária em preventiva como medida de garantia da ordem pública. O órgão também solicitou uma indenização mínima de R$ 100 mil para a família da vítima.

Prisão temporária

A magistrada também destacou que, por ser policial civil e estar lotado na 29ª DP (Madureira), o investigado poderia ter acesso a redes de informação capazes de prejudicar a coleta de provas e intimidar testemunhas e vítimas indiretas.

Informações colhidas pelos agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) indicam que os condutores dos dois carros teriam discutido por um desentendimento no trânsito. No entanto, o motorista de aplicativo afirmou, em depoimento, que sequer abriu o vidro do carro para discutir com o policial. Ele só percebeu o disparo pelo barulho, ao arrancar com o veículo. Foi nesse momento que Thamires o avisou de que havia sido baleada.

A Polícia Civil afastou Frede de suas funções e instaurou um procedimento interno para esclarecer o caso.

Veja o vídeo: