Veículo ficou totalmente destruído - Reprodução / Redes Sociais

Veículo ficou totalmente destruído Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/05/2026 08:03

Rio - Criminosos colocaram fogo em um carro de uma empresa de internet, na tarde desta terça-feira (19), em Itaboraí, na Região Metropolitana. O motorista não ficou ferido.

O caso ocorreu na Rua Ambrozina Rosa Pinto, no bairro Joaquim de Oliveira. O funcionário estaria na região para manutenção na rede de fibra óptica quando foi abordado por dois homens em uma moto. Os suspeitos pediram para o homem sair do veículo e, em seguida, atearam fogo no automóvel, como forma de evitar o serviço na região.

A 71ª DP (Itaboraí) investiga o crime. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria do incêndio.

A corporação destacou que mantém ações contínuas e integradas, através das delegacias distritais e das especializadas, para combater facções, sufocar financeiramente essas organizações e desarticular toda a cadeia criminosa ligada a esses grupos.

Uma das formas de lucro dos criminosos é, justamente, a imposição de serviços de internet do próprio tráfico.