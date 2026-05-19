Os presos foram identificados como Ítalo Daniel Ferreira da Silva, conhecido como "Da Chelsea", e Ryan Cristian Ferreira da Silva Vieira, chamado de "Di Pedra" - Reprodução/Polícia Civil

Os presos foram identificados como Ítalo Daniel Ferreira da Silva, conhecido como "Da Chelsea", e Ryan Cristian Ferreira da Silva Vieira, chamado de "Di Pedra"Reprodução/Polícia Civil

Publicado 19/05/2026 19:36 | Atualizado 19/05/2026 20:22

Dois irmãos envolvidos com tráfico de drogas, roubos de veículos e receptação foram presos em uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ação, os agentes também recuperaram carros roubados e apreenderam drogas que estavam prontas para venda.

Policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) e do 15º BPM encontraram Ítalo Daniel Ferreira da Silva, conhecido como 'Da Chelsea', e Ryan Cristian Ferreira da Silva Vieira, chamado de 'Di Pedra', escondidos em uma casa na comunidade do Santuário. A ação ocorreu no sábado (16).

Os policiais localizaram um Volkswagen T-Cross branco e um Hyundai Creta preto abandonados na Rua Carlos Alberto de Matos. Segundo a investigação, os veículos haviam sido roubados e eram usados pelo grupo criminoso em ações na cidade.

Já dentro do imóvel, os agentes apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes embalados para comercialização. Parte das drogas estava identificada com uma inscrição em referência à comunidade Corte Oito, área dominada pela facção em Duque de Caxias. Os policiais também encontraram um celular roubado com Ítalo após consulta ao número IMEI do aparelho.

De acordo com a Polícia Civil, os irmãos possuem antecedentes por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo de veículos e organização criminosa. Uma mulher estava na residência no momento da operação, mas a polícia não informou se ela foi levada para a delegacia.

Após a prisão, os dois foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que segue investigando a atuação da quadrilha no município e tenta identificar outros envolvidos nas atividades criminosas da facção na Baixada Fluminense.