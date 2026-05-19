Os presos foram identificados como Ítalo Daniel Ferreira da Silva, conhecido como "Da Chelsea", e Ryan Cristian Ferreira da Silva Vieira, chamado de "Di Pedra"Reprodução/Polícia Civil
Polícia prende irmãos que atuavam em roubo de cargas na Baixada Fluminense
Ítalo Daniel Ferreira da Silva, o 'Da Chelsea' e Ryan Cristian Ferreira da Silva Vieira, o 'Di Pedra', seriam ligados ao Comando Vermelho
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