Velório do piloto policial civil Felipe Monteiro Marques que morreu um ano após ser baleado em uma operação na vila aliança a cerimônia foi no crematório e cemitério vertical da penitência Zona Norte do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (19) - Erica Martin/O DIA

Velório do piloto policial civil Felipe Monteiro Marques que morreu um ano após ser baleado em uma operação na vila aliança a cerimônia foi no crematório e cemitério vertical da penitência Zona Norte do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (19) Erica Martin/O DIA

Publicado 19/05/2026 17:17