Além de Mariana (foto), a mãe Ana Patrícia e um homem foram atingidos pelo veículo - Redes sociais / Reprodução

Além de Mariana (foto), a mãe Ana Patrícia e um homem foram atingidos pelo veículoRedes sociais / Reprodução

Publicado 19/05/2026 14:47

O diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte da filha Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos. A jovem morreu no domingo (17) , um dia depois de ser atropelada em Ipanema, zona sul do Rio.

A jovem havia acabado de chegar à cidade, deixado as malas no novo apartamento e saído para passear. Além dela, também ficaram feridos a mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, que é cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires, e um homem que não teve a identidade divulgada. Ambos foram atendidos no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e já receberam alta.

"Ela era uma fonte de alegria, de amor, de juventude. Aquela pessoa que trás a música, a dança, as piadas, as provocaçõezinhas. Era um anjo que Deus me deu, eu e minha mulher vivemos com esse anjo durante 20 anos. E a forma de ver isso para nós é agradecer esses 20 anos. Até evitar pensar no futuro. Se for de dor, será de dor", disse Hak Neto em entrevista à TV Globo.

O acidente

A Polícia Civil do Rio investiga o caso. O corpo da jovem será transferido para São Paulo (SP) após ser liberado na segunda-feira (18), pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro (RJ).

Além dela, também ficaram feridos a mãe, Ana Patrícia e um homem que não teve a identidade divulgada. Ambos foram atendidos no Hospital Municipal Miguel Couto (HMMC) e já receberam alta.

Segundo testemunhas, o atropelamento aconteceu quando o motorista de uma van perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um ciclista e invadiu a calçada na esquina das ruas Vinicius de Moraes e Visconde de Pirajá. Mariana, que havia chegado ao Rio poucas horas antes do acidente, foi uma das pedestres atingidas.

Formada em Administração de Empresas na ESCP Business School, em Turim, Mariana viveu cerca de dez anos no exterior e se preparava para iniciar uma nova etapa profissional no Brasil, onde pretendia assumir um cargo em uma multinacional.