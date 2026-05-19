Túnel Martim de Sá, que liga o Catumbi à Rua Riachuelo, terá novo guarda-corpo - Divulgação

Túnel Martim de Sá, que liga o Catumbi à Rua Riachuelo, terá novo guarda-corpoDivulgação

Publicado 19/05/2026 13:34

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos inicia nos próximos dias a instalação do novo guarda-corpo do Túnel Martim de Sá, que liga o Catumbi à Rua Riachuelo, no Centro.

Com 330 metros de extensão, a estrutura será produzida em compósito de resina poliéster, material que inclui componentes recicláveis em sua composição e não tem valor comercial. A escolha visa inibir novos furtos e garantir que a estrutura permanceça por mais tempo, segundo a prefeitura. O antigo guarda-corpo foi praticamente todo retirado por criminosos.

"Quem furta patrimônio público está roubando do carioca. Por isso adotamos o critério antifurto como padrão da Secretaria: gradis, ralos e agora o guarda-corpo do Martim de Sá. Não adianta só consertar o que vandalizaram, a gente muda o material para que não valha a pena furtar de novo", afirma o secretário Diego Vaz.

