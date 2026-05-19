Zuenir Ventura (à direita) com o cineasta Zelito Viana, que dirigiu o documentário 'Mestre Zu'Reprodução / Facebook
Grátis! Academia Brasileira de Letras exibe documentário sobre trajetória de Zuenir Ventura
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A decisão é da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul
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