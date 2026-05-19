Homem foi detido na Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira Reprodução / Redes sociais
Homem é preso por abusar sexualmente de jovem
Crime aconteceu em Nilópolis
Rio - Um homem foi preso em flagrante por abusar sexualmente de uma jovem na cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (18).
Segundo a Secretaria de Estado de Governo, agentes da Operação Segurança Presente realizavam patrulhamento na região quando foram acionados para atender uma ocorrência na Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira.
No local, a equipe encontrou o acusado e o conduziu para a 57ª DP (Nilópolis), onde permanece preso pelo crime de importunação sexual.
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