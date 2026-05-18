Douglas Ruas agradeceu a homenagem e destacou a importância da família e do compromisso com a vida pública.Otacílio Barbosa/Alerj
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