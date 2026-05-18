Douglas Ruas agradeceu a homenagem e destacou a importância da família e do compromisso com a vida pública. - Otacílio Barbosa/Alerj

Douglas Ruas agradeceu a homenagem e destacou a importância da família e do compromisso com a vida pública.Otacílio Barbosa/Alerj

Publicado 18/05/2026 22:46 | Atualizado 19/05/2026 07:49

Rio - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual Douglas Ruas (PL), foi homenageado nesta segunda-feira (18) com o conjunto de Medalhas Pedro Ernesto, principal honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio.

A homenagem foi proposta pelo vereador Rogério Amorim (PL) e reconhece a trajetória de Douglas Ruas na vida pública, além de sua atuação à frente do Parlamento fluminense. Segundo os organizadores da cerimônia, o reconhecimento destaca o fortalecimento institucional da Alerj e a participação do deputado em debates e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do estado.

Durante a solenidade, Ruas agradeceu a homenagem e destacou a importância da família e do compromisso com a vida pública.

“Recebo as medalhas com muita honra, gratidão e responsabilidade. Divido este momento com a minha família, que é o meu alicerce e a base de todos os valores que carrego comigo. Ao longo da minha trajetória, aprendi que servir ao povo exige coragem, disciplina e compromisso permanente com o interesse coletivo. É com esse propósito que seguimos trabalhando para construir um Rio de Janeiro mais justo, seguro e preparado para o futuro”, afirmou o presidente da Alerj.

Natural de São Gonçalo, Douglas Ruas é formado em Direito e policial civil de carreira. Entre 2021 e 2022, ocupou a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo.

Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos. Posteriormente, assumiu a Secretaria de Estado das Cidades.