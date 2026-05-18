Primeiro dia útil da nova operação da linha 634, a primeira da cidade a não aceitar pagamento em dinheiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Primeiro dia útil da nova operação da linha 634, a primeira da cidade a não aceitar pagamento em dinheiroReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/05/2026 16:55

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A manicure Marilda Angela Bento, de 63 anos, precisou cancelar uma visita à irmã, que está doente e necessita de cuidados, após ser impedida de embarcar na linha 634 por carregar apenas dinheiro em espécie. Moradora da Zona Norte, ela havia saído de Vila Isabel e seguido até o ponto final da linha 634, na Praça Saens Pena, para pegar o único ônibus que passa próximo à casa da irmã.



"O motorista não deixou que eu embarcasse porque eu só tinha dinheiro. Tive que cancelar meu compromisso por causa disso. Foi uma grande dor de cabeça. Eu quase não ando de ônibus, mas hoje precisava muito visitar minha irmã, que está doente, e não consegui chegar até lá. Agora vou ter que providenciar esse cartão com urgência, porque essa é a única linha que passa perto de onde ela mora", disse Marilda.



Ela também criticou a mudança e afirmou que faltou uma divulgação mais ampla por parte da Prefeitura do Rio. "Eu não concordo com essa mudança. Um absurdo. Eu não sabia que essa linha deixaria de aceitar dinheiro. Consegui pegar um ônibus antes, mas quando cheguei para embarcar no 634, não pude seguir viagem. Tive que voltar para casa sem conseguir ver minha irmã", lamentou.



Outros passageiros reconheceram que a renovação da linha, com ônibus mais modernos e equipados com ar-condicionado, foi uma melhoria significativa.

Ainda assim, a proibição do pagamento em espécie já gerava preocupação antes mesmo do início da operação. A analista de departamento pessoal Michelle Ficher, de 41 anos, aprovou a novidade, mas destacou que o novo sistema poderia causar transtornos nos primeiros dias. "Embora a maioria das pessoas já utilize cartão, quem for pego de surpresa sem saldo ou sem o bilhete pode enfrentar dificuldades no início. Se a comunicação for eficiente e houver pontos de recarga acessíveis, a tendência é que essa mudança represente um grande avanço para a região", avaliou.



Motorista de ônibus há 21 anos, André Rimes acredita que a mudança na linha 634 traz benefícios não somente para os passageiros, mas também para ele e seus colegas que fazem o trajeto Bananal x Saens Peña. "Os carros novos dão mais segurança e conforto para o passageiro, que se sente mais atraído em pegar esses carros. Para o motorista, é ótimo. Tudo novo, as coisas funcionando, um volante de primeira qualidade, as marchas certinhas, um banco também confortável", elogiou.

No domingo, durante o lançamento da nova operação, o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, explicou as alternativas disponíveis aos usuários. "As pessoas podem pagar a passagem pelo aplicativo ou com o cartão Jaé. Quem tem direito à gratuidade continua utilizando seu cartão normalmente. Os benefícios e facilidades já adotados no BRT agora passam a ser aplicados também na linha 634", afirmou.



Pagamento

A integração do Bilhete Único Carioca será feita exclusivamente pelo cartão Jaé preto. O cartão avulso do Jaé (verde) deixará de ser aceito nas integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM).



Os benefícios do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) continuam disponíveis exclusivamente no sistema Jaé.