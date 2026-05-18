Ex-vereador Jairinho é acusado de matar o menino Henry Borel - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Ex-vereador Jairinho é acusado de matar o menino Henry BorelReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/05/2026 16:53

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) negou um novo pedido da defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, para adiar o julgamento do caso Henry Borel, marcado para a próxima segunda-feira (25), no II Tribunal do Júri da Capital.



A defesa alegava não ter tido acesso integral a dados de um notebook apreendido durante as investigações e solicitava autorização para novas perícias em equipamentos eletrônicos. No entanto, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do TJRJ, entendeu que não há ilegalidade ou urgência que justificasse a suspensão do júri.



Na decisão, o magistrado afirmou que o pedido é incompatível com o estágio atual do processo e destacou que todas as fases de produção de provas já foram encerradas.



“O inusitado pedido para que seja franqueado acesso direto aos equipamentos não encontra amparo legal, tampouco a habilitação de assistente técnico neste momento processual surge aceitável, já que ultrapassadas há muito todas as fases de diligências”, escreveu o desembargador.



A Justiça também considerou inviável a extração completa de dados do equipamento citado pela defesa devido a danos irreversíveis no disco rígido do notebook.



O processo tramita desde 2021, após a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, ocorrida no apartamento onde vivia com a mãe, Monique Medeiros, e Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ambos respondem pelo crime e aguardam julgamento pelo Tribunal do Júri desde 2022, quando foram pronunciados pela Justiça.



O julgamento chegou a ser iniciado em março deste ano, mas foi interrompido após os advogados de Jairinho abandonarem o plenário depois de terem pedidos negados pela magistrada responsável pelo caso. A sessão precisou ser suspensa e remarcada para este mês.



Pai de Henry e assistente de acusação no processo, Leniel Borel afirmou que a nova decisão reforça que não existem fundamentos para impedir a realização do júri.



“São cinco anos aguardando o julgamento pela morte do meu filho. Henry teve menos tempo de vida do que o tempo de espera por Justiça. Como pai, espero apenas que o Tribunal do Júri possa cumprir seu papel constitucional, permitindo que a sociedade tenha uma resposta diante de um crime de extrema gravidade e crueldade”, declarou Leniel.



A defesa de Jairinho ainda pode recorrer da decisão, mas, até o momento, o julgamento segue mantido para o próximo dia 25 de maio.