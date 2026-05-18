Com o vazamento de combustível, as chamas se espalharam rapidamente pela pistaReprodução/Centro de Operações Rio
De acordo com testemunhas, o veículo trafegava pela pista sentido Campo Grande quando o fogo começou no trecho próximo ao cruzamento com a Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, nas imediações do acesso ao BRT Botafogo, na região de Acari. Por causa do incêndio, as pistas central e lateral precisaram ser interditadas nos dois sentidos causando congestionamento.
Com o vazamento de combustível, as chamas se espalharam rapidamente pela pista, assustando motoristas que passavam pelo local. Segundo os bombeiros, o motorista conseguiu sair do caminhão antes que o fogo aumentasse. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que provocou as chamas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.