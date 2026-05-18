Vanderson Montezi Nogueira foi autuado em flagrante por feminicídio - Reprodução / Redes sociais

Vanderson Montezi Nogueira foi autuado em flagrante por feminicídioReprodução / Redes sociais

Publicado 18/05/2026 14:28

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam em flagrante, neste domingo (17), Vanderson Montezi Nogueira por matar a própria irmã, Michelle da Silva Montezi. Ele foi detido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As investigações apontam que, após uma discussão entre os irmãos, o homem esfaqueou a vítima, que morreu após dar entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Assim que a ocorrência foi registrada, os agentes localizaram o suspeito e o prenderam.

Vanderson foi autuado em flagrante por feminicídio e os policiais encontraram a faca utilizada no crime. Na delegacia, ele confirmou que atacou a própria irmã.