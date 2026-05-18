Bunker estava escondido por uma parece falsaDivulgação / PMERJ
O material estava guardado em uma espécie de bunker em uma casa usada pelos criminosos. O local era coberto por uma parede falsa atrás de uma pia. Além das armas, grande quantidade de drogas também estava no buraco.
De acordo com a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) entraram na comunidade após se depararem com criminosos armados na região. O material apreendido foi encaminhado para a 59ª DP (Duque de Caxias).
ARMAMENTO PESADO APREENDIDO NA BAIXADA FLUMINENSE— @pmerj (@PMERJ) May 18, 2026
Policiais militares do #15BPM apreenderam, nesta segunda-feira (18/05), dois fuzis e grande quantidade de material entorpecente durante operação na Comunidade do Lixão, na Baixada Fluminense. #ServireProteger #PMERJ #15BPM pic.twitter.com/IbsjJlXMpt
Este tipo de esconderijo vem sendo cada vez mais utilizado pelos criminosos. Em uma operação no início do mês, a PM encontrou 15 fuzis e uma metralhadora antiaérea, arma capaz de danificar aeronaves e veículos blindados, em um bunker na Comunidade da Coréia, em Senador Camará, na Zona Oeste.
O local tinha uma passagem escondida no piso de um imóvel e também servia como depósito para drogas. No local, os militares prenderam duas lideranças do tráfico, conhecidos como "Elefante" e "Da Prata", além de outros três suspeitos.
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