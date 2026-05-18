Agentes do Bope estão desde as primeiras horas do dia no Morro dos PrazeresDivulgação / PMERJ
PM encontra seteiras usadas por criminosos em operação em comunidade de Santa Teresa
Equipes localizaram muros com seteiras utilizados pelo crime organizado
Integrante de esquema de pirâmide financeira é presa em Niterói
Segundo a polícia, Mayara Cristina Oliveira de Souza é investigada por estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular
Familiares cobram justiça seis anos depois da morte do menino João Pedro: 'Demora'
Adolescente foi atingido por um tiro de fuzil durante operação policial em 2020
Polícia Civil e MP investigam denúncias de maus-tratos contra crianças em creche de São Gonçalo
Pais relatam agressões contra alunos de 2 a 4 anos; vídeos que circulam nas redes sociais mostram puxões de cabelo e sufocamento com travesseiro
Primeiro dia útil de ônibus que não aceita pagamento em dinheiro divide opiniões no Rio
Linha 634 (Bananal x Saens Peña), que liga a Ilha do Governador à Tijuca, passou a ser operada pela Mobi-Rio
Caso Henry Borel: Justiça rejeita nova tentativa da defesa de adiar júri de Dr. Jairinho
Desembargador do TJRJ negou pedido da defesa por acesso ampliado a provas digitais e manteve julgamento marcado para o dia 25 de maio
Mais saneamento, menos doenças: como obras de água e de esgoto transformam vidas
Especialistas e agentes de saúde destacam impacto do acesso a serviços básicos na infância e na saúde pública
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