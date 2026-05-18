Agentes do Bope estão desde as primeiras horas do dia no Morro dos Prazeres - Divulgação / PMERJ

Agentes do Bope estão desde as primeiras horas do dia no Morro dos PrazeresDivulgação / PMERJ

Publicado 18/05/2026 09:20 | Atualizado 18/05/2026 18:56

Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou na manhã desta segunda-feira (18), uma operação no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio.

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Segundo a PM, as equipes localizaram estruturas utilizadas pelo crime organizado, incluindo muros com seteiras, aberturas empregadas para ataques armados e observação da movimentação policial.



