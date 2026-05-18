Agentes do Bope estão desde as primeiras horas do dia no Morro dos PrazeresDivulgação / PMERJ

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou na manhã desta segunda-feira (18), uma operação no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio.
fotogaleria
Agentes localizaram muros com seteiras durante ação - Divulgação / PMERJ
Equipes destruíram estruturas utilizadas pelo crime organizado - Divulgação / PMERJ
Agentes do Bope estão desde as primeiras horas do dia no Morro dos Prazeres - Divulgação / PMERJ
Segundo a PM, as equipes localizaram estruturas utilizadas pelo crime organizado, incluindo muros com seteiras, aberturas empregadas para ataques armados e observação da movimentação policial.