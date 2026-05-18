Contra Mayara foi cumprido um mandado de prisão preventiva - Reprodução/Polícia Civil

Contra Mayara foi cumprido um mandado de prisão preventivaReprodução/Polícia Civil

Publicado 18/05/2026 18:51 | Atualizado 18/05/2026 18:58

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta segunda-feira (18), Mayara Cristina Oliveira de Souza, apontada pelos investigadores como uma das líderes de uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes de pirâmide financeira no estado. A prisão aconteceu no bairro de Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com as investigações, o grupo atuava desde 2020 utilizando empresas e pessoas jurídicas para dar aparência de legalidade às operações financeiras. A organização prometia lucros elevados e rendimentos rápidos a investidores, atraindo vítimas para aplicações que, segundo a polícia, funcionavam no modelo clássico de pirâmide financeira.

Ainda conforme a investigação, os valores captados de novos participantes eram usados para pagar antigos investidores, mantendo artificialmente o funcionamento do esquema e ampliando o número de vítimas.

Contra Mayara foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Segundo os agentes, ela foi localizada em casa e não apresentou resistência durante a abordagem.

A Polícia Civil informou que Mayara responde a 18 inquéritos por crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, além de organização criminosa.

A operação desta segunda foi coordenada pela Delegacia de Defraudações, sob comando do delegado Marcos Buss. Os agentes continuam realizando diligências para identificar outros integrantes do grupo e recuperar recursos financeiros supostamente desviados durante a atuação da organização.

Os investigados podem responder por crimes previstos na Lei de Organização Criminosa, na Lei de Crimes contra a Economia Popular e também por estelionato em série.