Isabel foi baleada no pescoço enquanto estava na calçada - reprodução/ Rede Social

Isabel foi baleada no pescoço enquanto estava na calçadareprodução/ Rede Social

Publicado 18/05/2026 09:40

Rio - A ajudante de cozinha Isabel Santos de Souza, de 24 anos, vítima de bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos em Quintino, na Zona Norte, havia saído da casa do irmão para comprar ração e aguardava um mototáxi para voltar quando foi atingida no pescoço, no fim da manhã de domingo (17).

O caso aconteceu na calçada da Rua Clarimundo de Melo, esquina com a Rua João Barbalho, próximo ao Morro da Caixa D´Água. A região é uma das principais e mais movimentadas do bairro, perto da Faetec e da Igreja Matriz de São Jorge.

Na manhã desta segunda (18), familiares de Isabel estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar a liberação do corpo. De acordo com o pai, o mecânico Leandro Tião de Souza, 45 anos, a filha foi socorrida por equipes da base do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

"A subida por onde ela estava indo dá acesso ao Morro da Caixa D’Água. Já entrando na Rua Lemos de Cunha, fica a comunidade do Saçu e o Morro do 18. Ela estava na casa do meu filho, foi cuidar dos cachorros porque namorava o cunhado dele. Eles se separaram, mas ela continuava cuidando dos animais. Ela desceu para comprar ração e, lá, foi atingida, alvejada. Ela aguardava o mototáxi para voltar, e o motociclista que ela sempre chamava, quando estava chegando, foi avisado de que havia um tiroteio", explicou.

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O mecânico relatou também que conversou pela última vez com Isabel no sábado (16), e que ela começaria em um emprego novo nesta segunda (18).



"A gente está destruído! Ela era uma filha maravilhosa, infelizmente... A gente não tem nem palavras, acabou. Ela ia iniciar hoje em um trabalho novo, era muito trabalhadora, uma excelente filha, não tinha envolvimento cm nada, tinha a vida particular nada, mas infelizmente, ela nos deixou, na verdade, tiraram ela da gente", lamentou.

Leandro soube que Isabel tinha sido baleada através do filho mais velho. Os irmãos moravam próximo. "Ela foi socorrida pelo Samu. Os meninos do mototaxi foram lá e colocaram pressão para socorrer. Ele (o filho) me ligou avisando que ela tinha sido alvejada, nós fomos para o Salgado Filho e lá descobrimos que ela tinha morrido. A gente não sabe qual procedimento ocorreu", contou.

Ainda segundo o pai, na madrugada anterior, o irmão de Isabel teve um livramento no mesmo local. Ele contou que o filho havia parado na porta de um bar para comprar cigarro para mulher, quando a moto em que estava acabou sendo atingida por três tiros. Segundo ele, uma viatura passou na via e foi atacada por bandidos.

Por fim, o pai pediu por justiça. "A gente espera que a verdadeira pessoa seja punida, independente de quem seja, não podemos acusar ninguém, a gente espera que a Polícia Civil identifique quem foi, de onde partiu o tiro e a pessoa que cometeu isso seja punida dentro da lei. A gente não quer vingança, a gente quer que a justiça seja feita", reforçou.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da corporação foi atacada por criminosos em três motocicletas durante um patrulhamento em Quintino. Houve confronto e, durante os disparos, Isabel acabou sendo baleada.



"O comando do 9º BPM instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da ação. A Corregedoria-Geral da corporação também acompanha o caso", disse a corporação, em nota.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, não há informações sobre o enterro.

* Colaborou Reginaldo Pimenta