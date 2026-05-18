Carro ficou totalmente destruído ao colidir com um muro - Reprodução / Redes sociais

Carro ficou totalmente destruído ao colidir com um muroReprodução / Redes sociais

Publicado 18/05/2026 08:59 | Atualizado 18/05/2026 09:36

Rio - Um motorista foi preso em flagrante por atropelar e matar uma mulher identificada como Valquíria Gomes no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio, na madrugada deste domingo (17). O condutor ainda atropelou três outras pessoas antes de colidir com um muro de um posto de combustíveis na Rua Itália Fausta.

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle do carro e colidiu com uma moto. Quatro vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados e encaminharam o motorista à 16ª DP (Barra da Tijuca). Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi submetido a exame de alcoolemia e apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. O homem foi autuado em flagrante por homicídio culposo provocado por colisão do veículo.