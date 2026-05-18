Noca da Portela estava internado desde o último dia 30Reprodução/Instagram
Nas redes sociais, o cantor Diogo Nogueira prestou homenagem. "Hoje o samba perde um dos seus grandes nomes. Tive a honra de compor ao lado de Noca da Portela e guardo para sempre essa lembrança no coração. Obrigada por tudo mestre!", disse.
Quem também prestou solidariedade à família foi Carlinhos de Jesus: "Meus pêsames aos familiares, amigos e ao samba. Descanse em paz!".
O Cacique de Ramos lembrou sucessos do baluarte. "Hoje nos despedimos de Noca da Portela, um mestre da nossa cultura. Noca deixa um legado eterno para o samba e também para a história do Cacique de Ramos através dos nossos maiores hinos: Caciqueando. Uma obra que atravessa gerações, embala encontros, emoções e traduz o espírito da nossa tribo. Hoje nos despedimos do homem, mas sua arte estará para sempre em todas as nossas rodas de samba. Obrigado, Noca, por transformar música em eternidade", acrescentou.
Ainda nas redes, Neguinho da Beija-Flor se manifestou: "Meu amigo de longa data, vá com Deus, grande Noca da Portela. Seu legado será lembrado eternamente, não só no samba, mas na cultura do nosso país. Que Deus conforte o coração de toda a família. Vá com Deus, meu irmão".
Wander Pires, intérprete da Unidos do Viradouro, relembrou momentos ao lado de Noca. "O cara que marcou minha vida, afinal, 'Liga pro meu celular' é dele. Meu grande poeta. Hoje o samba perde uma de suas grandes referências. Recebi com muita tristeza a notícia da partida do nosso querido Noca. Um baluarte, um mestre, um homem que ajudou a escrever páginas lindas da nossa cultura com talento, sabedoria e amor ao samba. Que Deus conforte a família, os amigos e toda a comunidade do samba. Vá em paz, mestre. Sua voz e seu legado serão eternos. Serei eternamente grato", afirmou.
Assim como Tia Surica, que lamentou a morte. "Mais uma perda. Mais uma estrela no céu de Madureira. Vá em paz, meu amigo. Por aqui vamos seguindo com nossa Portela", relatou.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prestou homenagem no X e destacou a importância de Noca para a música e para a história política do país. “Perdemos ontem o grande Noca da Portela, compositor de vários sambas-enredo que sua escola levou para a avenida e de canções gravadas por alguns de nossos maiores artistas. Homem de muita poesia e de muita luta, sempre sonhou com um Brasil mais justo”, escreveu. Lula ainda relembrou a música “Virada”, eternizada na voz de Beth Carvalho, como símbolo do movimento das Diretas Já nos anos 1980.
A cantora e compositora Teresa Cristina também lamentou a perda do artista. “Meus sentimentos a toda família portelense, aos familiares e amigos do grande Noca da Portela. Noca compôs sambas de todas as vertentes: de enredo, de terreiro, falou de amor, política e resistência! Que Orun o receba com muita luz!”, declarou.
O velório de Noca da Portela acontecerá na terça-feira (19), na quadra da Portela, em Madureira. A cerimônia será aberta ao público, das 8h às 14h.
Noca começou a compor ainda adolescente e iniciou sua trajetória no samba pela Unidos do Catete. Nos anos 1950, participou da fundação da escola de samba Paraíso do Tuiuti, onde assinou sambas-enredo marcantes e consolidou seu nome no meio carnavalesco.
Em 1966, foi convidado por Paulinho da Viola para integrar a ala de compositores da Portela. A entrada na escola aconteceu após um teste aplicado por Candeia, um dos sambistas mais respeitados da agremiação. Na azul e branco de Madureira, Noca construiu uma das trajetórias mais vitoriosas da história da escola.
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