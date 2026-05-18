Noca da Portela estava internado desde o último dia 30 - Reprodução/Instagram

Noca da Portela estava internado desde o último dia 30Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2026 07:02





Nas redes sociais, o cantor Diogo Nogueira prestou homenagem. "Hoje o samba perde um dos seus grandes nomes. Tive a honra de compor ao lado de Noca da Portela e guardo para sempre essa lembrança no coração. Obrigada por tudo mestre!", disse.



Quem também prestou solidariedade à família foi Carlinhos de Jesus: "Meus pêsames aos familiares, amigos e ao samba. Descanse em paz!".



O Cacique de Ramos lembrou sucessos do baluarte. "Hoje nos despedimos de Noca da Portela, um mestre da nossa cultura. Noca deixa um legado eterno para o samba e também para a história do Cacique de Ramos através dos nossos maiores hinos: Caciqueando. Uma obra que atravessa gerações, embala encontros, emoções e traduz o espírito da nossa tribo. Hoje nos despedimos do homem, mas sua arte estará para sempre em todas as nossas rodas de samba. Obrigado, Noca, por transformar música em eternidade", acrescentou.



Ainda nas redes, Neguinho da Beija-Flor se manifestou: "Meu amigo de longa data, vá com Deus, grande Noca da Portela. Seu legado será lembrado eternamente, não só no samba, mas na cultura do nosso país. Que Deus conforte o coração de toda a família. Vá com Deus, meu irmão".



Wander Pires, intérprete da Unidos do Viradouro, relembrou momentos ao lado de Noca. "O cara que marcou minha vida, afinal, 'Liga pro meu celular' é dele. Meu grande poeta. Hoje o samba perde uma de suas grandes referências. Recebi com muita tristeza a notícia da partida do nosso querido Noca. Um baluarte, um mestre, um homem que ajudou a escrever páginas lindas da nossa cultura com talento, sabedoria e amor ao samba. Que Deus conforte a família, os amigos e toda a comunidade do samba. Vá em paz, mestre. Sua voz e seu legado serão eternos. Serei eternamente grato", afirmou.



Assim como Tia Surica, que lamentou a morte. "Mais uma perda. Mais uma estrela no céu de Madureira. Vá em paz, meu amigo. Por aqui vamos seguindo com nossa Portela", relatou. Rio - Artistas e outras personalidades do samba lamentaram a morte do cantor e compositor Noca da Portela, aos 93 anos, neste domingo (17). O baluarte estava internado desde o dia 30 de abril no Hospital Assim Medical, em São Cristóvão, na Zona Norte, para tratar uma infecção pulmonar.Nas redes sociais, o cantor Diogo Nogueira prestou homenagem. "Hoje o samba perde um dos seus grandes nomes. Tive a honra de compor ao lado de Noca da Portela e guardo para sempre essa lembrança no coração. Obrigada por tudo mestre!", disse.Quem também prestou solidariedade à família foi Carlinhos de Jesus: "Meus pêsames aos familiares, amigos e ao samba. Descanse em paz!".O Cacique de Ramos lembrou sucessos do baluarte. "Hoje nos despedimos de Noca da Portela, um mestre da nossa cultura. Noca deixa um legado eterno para o samba e também para a história do Cacique de Ramos através dos nossos maiores hinos: Caciqueando. Uma obra que atravessa gerações, embala encontros, emoções e traduz o espírito da nossa tribo. Hoje nos despedimos do homem, mas sua arte estará para sempre em todas as nossas rodas de samba. Obrigado, Noca, por transformar música em eternidade", acrescentou.Ainda nas redes, Neguinho da Beija-Flor se manifestou: "Meu amigo de longa data, vá com Deus, grande Noca da Portela. Seu legado será lembrado eternamente, não só no samba, mas na cultura do nosso país. Que Deus conforte o coração de toda a família. Vá com Deus, meu irmão".Wander Pires, intérprete da Unidos do Viradouro, relembrou momentos ao lado de Noca. "O cara que marcou minha vida, afinal, 'Liga pro meu celular' é dele. Meu grande poeta. Hoje o samba perde uma de suas grandes referências. Recebi com muita tristeza a notícia da partida do nosso querido Noca. Um baluarte, um mestre, um homem que ajudou a escrever páginas lindas da nossa cultura com talento, sabedoria e amor ao samba. Que Deus conforte a família, os amigos e toda a comunidade do samba. Vá em paz, mestre. Sua voz e seu legado serão eternos. Serei eternamente grato", afirmou.Assim como Tia Surica, que lamentou a morte. "Mais uma perda. Mais uma estrela no céu de Madureira. Vá em paz, meu amigo. Por aqui vamos seguindo com nossa Portela", relatou.

Zeca Pagodinho também se despediu do sambista em uma publicação no Instagram acompanhada de fotos ao lado do amigo. “Descanse em paz, Noca! Muito obrigado por tudo! O samba e a Portela, hoje e sempre, celebram seu legado!”, escreveu.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prestou homenagem no X e destacou a importância de Noca para a música e para a história política do país. “Perdemos ontem o grande Noca da Portela, compositor de vários sambas-enredo que sua escola levou para a avenida e de canções gravadas por alguns de nossos maiores artistas. Homem de muita poesia e de muita luta, sempre sonhou com um Brasil mais justo”, escreveu. Lula ainda relembrou a música “Virada”, eternizada na voz de Beth Carvalho, como símbolo do movimento das Diretas Já nos anos 1980.



A cantora e compositora Teresa Cristina também lamentou a perda do artista. “Meus sentimentos a toda família portelense, aos familiares e amigos do grande Noca da Portela. Noca compôs sambas de todas as vertentes: de enredo, de terreiro, falou de amor, política e resistência! Que Orun o receba com muita luz!”, declarou.



O velório de Noca da Portela acontecerá na terça-feira (19), na quadra da Portela, em Madureira. A cerimônia será aberta ao público, das 8h às 14h.

Quem era Noca da Portela?

O compositor, cantor e baluarte da Portela Osvaldo Alves Pereira, mais conhecido como Noca da Portela, nasceu em Leopoldina, em Minas Gerais, em 12 de dezembro de 1932, e se tornou um dos maiores nomes da história do samba carioca. Autor de centenas de composições e um dos maiores vencedores de sambas-enredo da azul e branco de Madureira, construiu uma trajetória marcada pela defesa da cultura popular e pela ligação profunda com o Carnaval do Rio.

Ainda criança, mudou-se para o Rio de Janeiro com a família. Filho de um professor de violão, trabalhou como feirante durante a juventude, mas acabou seguindo o caminho da música, estudando violão e teoria musical na Ordem dos Músicos do Brasil.



Noca começou a compor ainda adolescente e iniciou sua trajetória no samba pela Unidos do Catete. Nos anos 1950, participou da fundação da escola de samba Paraíso do Tuiuti, onde assinou sambas-enredo marcantes e consolidou seu nome no meio carnavalesco.



Em 1966, foi convidado por Paulinho da Viola para integrar a ala de compositores da Portela. A entrada na escola aconteceu após um teste aplicado por Candeia, um dos sambistas mais respeitados da agremiação. Na azul e branco de Madureira, Noca construiu uma das trajetórias mais vitoriosas da história da escola.

Ao longo da carreira, venceu disputas de samba-enredo em sete oportunidades na Portela, tornando-se um dos compositores mais premiados da escola. Entre os sambas de maior destaque estão "Gosto que me enrosco", vencedor do Estandarte de Ouro em 1995; "Os olhos da noite", premiado em 1998; e "ImagináRIO, 450 Janeiros de uma Cidade Surreal", um dos sambas mais celebrados do Carnaval de 2015.