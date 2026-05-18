Acesso às arenas do Parque Olímpico será batizado de ’Boulevard Rubem Medina’ - Arquivo / AFP

Acesso às arenas do Parque Olímpico será batizado de ’Boulevard Rubem Medina’Arquivo / AFP

Publicado 18/05/2026 08:11

Rio - O acesso às arenas do Parque Olímpico será batizado de Boulevard Rubem Medina, em homenagem ao empresário e ex-deputado federal, que faleceu na última quinta-feira (14).

Economista, Rubem Medina exerceu nove mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, entre 1967 e 2003. Ele tinha 83 anos e era irmão do publicitário e empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio, evento de música que acontece no Parque Olímpico.

fotogaleria

Em sua rede social, o prefeito Eduardo Cavaliere informou sobre a decisão:

"Rubem ajudou a projetar nossa cidade para o Brasil e para o mundo, transformando o Rio em palco de grandes eventos, encontros e experiências que marcaram gerações. Como uma forma de eternizar seu legado, publicaremos decreto para que o acesso às Arenas do Parque Olímpico passe a se chamar Boulevard Rubem Medina", afirmou Cavaliere.

História de Rubem

Filho do empresário Abraham Medina e de Rachel Medina, iniciou a carreira na antiga TV Rio, emissora fundada pelo pai e um dos grandes nomes da comunicação brasileira nas décadas de 1950 e 1960. Mais tarde, passou a atuar ao lado do irmão, Roberto Medina, em projetos ligados ao entretenimento e à promoção da imagem do Rio.

Rubem também integrava o grupo Dreamers e seguia atuando como sócio na empresa. Ele deixa quatro filhos e dois irmãos.