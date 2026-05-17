Movimentação na Praia da Guanabara, na Freguesia, Ilha do Governador, neste domingo (17) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Movimentação na Praia da Guanabara, na Freguesia, Ilha do Governador, neste domingo (17)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/05/2026 20:27

Rio - A chegada de uma frente fria acompanhada de chuva vai derrubar as temperaturas no Rio nos próximos dias. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo na capital fluminense será bem diferente do registrado neste domingo (17), quando os cariocas aproveitaram um dia ensolarado e a temperatura máxima chegou a 31,9°C.

Na segunda-feira (18), o céu estará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos devem estar com intensidade moderada. A temperatura máxima prevista é de 28°C, enquanto a mínima pode atingir 19°C.



Entre terça-feira (19) e quinta-feira (21), o céu permanecerá nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Os ventos continuarão moderados.



Na terça-feira, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 23°C, com mínima de 17°C. Na quarta-feira (20), a mínima pode cair para 16°C, enquanto a máxima se mantém em 23°C. Já na quinta-feira (21), a máxima sobe ligeiramente para 25°C, mas a mínima pode despencar para 15°C.



