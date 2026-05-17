Movimentação na Praia da Guanabara, na Freguesia, Ilha do Governador, neste domingo (17)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

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Rio - A chegada de uma frente fria acompanhada de chuva vai derrubar as temperaturas no Rio nos próximos dias. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo na capital fluminense será bem diferente do registrado neste domingo (17), quando os cariocas aproveitaram um dia ensolarado e a temperatura máxima chegou a 31,9°C.
Na segunda-feira (18), o céu estará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos devem estar com intensidade moderada. A temperatura máxima prevista é de 28°C, enquanto a mínima pode atingir 19°C.

Entre terça-feira (19) e quinta-feira (21), o céu permanecerá nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Os ventos continuarão moderados.

Na terça-feira, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 23°C, com mínima de 17°C. Na quarta-feira (20), a mínima pode cair para 16°C, enquanto a máxima se mantém em 23°C. Já na quinta-feira (21), a máxima sobe ligeiramente para 25°C, mas a mínima pode despencar para 15°C.

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Movimentação na Praia da Guanabara, na Freguesia, Ilha do Governador, neste domingo (17)
Movimentação na Praia da Guanabara, na Freguesia, Ilha do Governador, neste domingo (17)
Movimentação na Praia da Guanabara, na Freguesia, Ilha do Governador, neste domingo (17)