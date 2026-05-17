Linha 634 (Bananal x Saens Peña) começa a circular - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Linha 634 (Bananal x Saens Peña) começa a circularReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 17/05/2026 16:00

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A reportagem deacompanhou a estreia do serviço em diferentes pontos da Ilha. A mudança, com ônibus mais modernos e equipados com ar-condicionado, foi bem recebida pelos passageiros, mas também gerou preocupação em relação à proibição do pagamento em espécie.Morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o fuzileiro naval Luis Carlos de Oliveira Silva Júnior, de 29 anos, elogiou o novo serviço ao comparar com a antiga operação da Paranapuan. "Após anos de abandono, falta de investimentos e descaso por parte da antiga concessionária, podemos finalmente voltar a ver ônibus novos, limpos e com o ar-condicionado funcionando a pleno vapor. É um alívio", afirmou.O empresário Fábio Duarte, de 50 anos, observou um aumento no número de ônibus em circulação já no primeiro dia de operação. "Veio para ajudar os moradores da Ilha do Governador. São ônibus novos e com ar-condicionado impecável", avaliou. Segundo ele, funcionários que dependem da linha para voltar para casa também relataram melhora no serviço.A analista de departamento pessoal Michelle Ficher, de 41 anos, também comparou as duas concessionárias. "A mudança é excelente e muito necessária para os passageiros que sofriam com um serviço precário. O transporte público precisa de modernização, previsibilidade e conforto. E a Paranapuan vinha deixando muita gente na mão", disse a moradora da Barra da Tijuca, que utiliza a linha ocasionalmente.Apesar de aprovar a novidade, Michelle destacou possíveis dificuldades no início da operação devido ao novo sistema de pagamento. "Embora a maioria já use cartão, quem for pego de surpresa sem saldo ou sem o bilhete pode enfrentar problemas nos primeiros dias. Se a comunicação e os pontos de recarga funcionarem bem, a tendência é que seja um avanço enorme para a região", ponderou.Luis Carlos também demonstrou preocupação com o fim do pagamento em dinheiro. "A melhoria no espaço e no cumprimento dos horários é inegável, mas o fim do dinheiro deixa a desejar. Todo mundo está sujeito a um imprevisto, como esquecer o cartão em casa ou ser roubado e perder o bilhete. Por causa disso, a pessoa vai ser impedida de andar de ônibus? Manter uma alternativa de pagamento em espécie, mesmo que limitada, traria benefícios para todos", afirmou.Moradora do bairro Portuguesa, na Ilha do Governador, a atendente de restaurante Bianca Poppolino, de 28 anos, destacou que a mudança beneficia especialmente os motoristas. "Acho ótimo. O motorista deve ter como única função dirigir o coletivo. Cobrar e dirigir ao mesmo tempo tira a atenção e não é obrigação dele. Acho um avanço muito importante. Era algo que já deveria ter sido aplicado há muito mais tempo", opinou.Joice Pereira dos Santos, de 27 anos, afirmou que a mudança representa uma conquista para os moradores da região. "É uma grande vitória para nós, moradores da Ilha, que há anos sofremos com o sucateamento do transporte público. Havia poucos ônibus e muitos veículos circulavam em estado crítico, colocando em risco a integridade dos passageiros e dos motoristas."A estagiária, que utiliza ônibus diariamente para ir ao trabalho e à faculdade, espera que a melhoria seja estendida a outras linhas.O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, acompanharam o início da operação ao lado de equipes da secretaria.Cavaliere destacou os benefícios do novo modelo: "Estamos na primeira linha sem circulação de dinheiro dentro dos ônibus. Isso reduz o tempo de viagem, torna o embarque mais rápido e aumenta a segurança. Para os motoristas, é muito melhor, porque eles podem se concentrar exclusivamente em dirigir. Hoje, 92% das viagens já são pagas com cartão ou aplicativo. Quando o motorista deixa de exercer a dupla função, o maior beneficiado é o passageiro. São ônibus novos da Mobi-Rio, com ar-condicionado, GPS e monitoramento, o que garante mais previsibilidade ao serviço."Já o secretário Jorge Arraes explicou as alternativas disponíveis para os usuários. "As pessoas podem pagar a passagem pelo aplicativo ou com o cartão Jaé. Quem tem gratuidade continua utilizando seu cartão normalmente. Os benefícios e facilidades já adotados no BRT agora passam a ser aplicados também na linha 634", destacou.Para auxiliar os passageiros na adaptação ao novo sistema, equipes da secretaria acompanharam os primeiros ônibus em circulação pela Ilha do Governador.