Felipe Marques Monteiro - Instagram/Reprodução

Felipe Marques MonteiroInstagram/Reprodução

Publicado 17/05/2026 20:51 | Atualizado 17/05/2026 21:23

O policial civil e comandante de helicóptero Felipe Marques Monteiro, de 46 anos, morreu nesta domingo, 17. Ele ficou conhecido pela luta para se recuperar das sequelas deixadas por um disparo de fuzil na cabeça, durante a Operação Torniquete, realizada na Vila Aliança em março de 2025 para desarticular uma quadrila de roubo e desmanche de vans. A informação foi confirmada pela mulher do comandante, Kedma Monteiro que costuma postar no perfil do marido imagens sobre o processo de reabilitação.

Monteiro foi ferido durante um sobrevoo na comunidade para apoiar equipes da Políia Civil em terra. Mesmo com uma lesão gravíssima — ele perdeu 40 do crânio —, o piloto conseguiu estabilizae a aeronave e efetuar o pouso. Monteiro foi levado em estado crítico para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou prlas primeiras cirurgias. Posteriorme, foi transferido para O Hospital São Lucas, em Copacabna.

Durante o período de recuperação, Monteiro foi submetido a várias cirurgia, fisioterapia para reabilitação e a colocação de uma prótese craniana. No início do mês, depois ser operado mais uma vez, os médicos identificaram novas áreas com sagramento no crânio. O piloto contraiu uma infecção e não conseguiu se recuperar.

Nota de pesar

O governo do Estado divulgou uma nota de pesar na qual lamenta a morte do policial civil e piloto da Core. O Executivo destacou a "onga, difícil e corajosa batalha pela vida, marcada pela força, fé e dedicação da família, especialmente de sua esposa, mobilizando colegas de profissão, amigos e todos os que torciam por sua recuperação".



A nota prossegue: "Neste momento de dor, o Governo do Estado presta solidariedade aos familiares, amigos e companheiros da Polícia Civil, e reconhece a bravura, o compromisso e a entrega do comandante Felipe Monteiro Marques no exercício da missão de proteger a população fluminense. Sua coragem e seu legado permanecerão na memória da segurança pública do nosso estado".